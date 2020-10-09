Selamlaşmak

İslam’da selam barışın ve güvenin sembolü, iyi niyetin göstergesidir. Selam toplumun insanlar üzerindeki iletişim insanlar arasında yaygın çeşitli selamlama sözlerinde ifade edilen bütün iyi dilekleri içine alan oldukça kapsamlı bir kavramdır. Müslüman ilk sözlerine selamla başlamalı bu adap toplumun ve bireyin kendisine özgüvenini artıran insanlara samimi ve sevecen duygular geliştiren iyi ve yararlı olanıdır.

İnsanlar arası selamı yayan dargınlığa küs olana ve başka sorunları olan kişilerin kalplerinin yumuşamasına Allah’ın selamı ile gönüllere ineceğini belirtmiştir. Kuranı Kerimde, “Ayetlerimize iman edenler sona geldikleri zaman de ki: Selam olsun size Rabbiniz kendi üzerine Merhameti yazdı. Şöyle ki sizden sahillikle bir kabahat işler de sonrada peşinden tövbe eder kendini düzeltirse (bilmiş olsun ki) o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Enam Suresi 54 ayet)

Peygamber Efendimiz (S.A.V) selam konusuna önem vermiş bu konuda ashabını uyarmıştır. Selam verirken kadını, erkek, genç, yaşlı, zengin, fakir, hür, köle, bütün Müslümanların ortak selamı olmuştur. Es Selam kelimesi tıpkı İslam gibi kurtuluşa erme teslim olma barış yapma her türlü kötülüklerden eksiklerden uzak olma selamet bulma yolunda ilerlemelidir. İnsanlar arası selam yaygınlaşma toplumun birbirini tanımasına ve kişiler arasındaki gerginlikleri ortadan kaldırmak için de önem arz eder.

Toplumu sevmek insanlar arasındaki ilişkilerde de önemli rol oynamaktadır. Allah Rasülü selam verilmesi gereken kişileri sıralarken küçüğün büyüğe, bir vasıta üzerinde gidenin yürüyene yürüyenin veya ayakta olanın oturana, sayı bakımından azdan topluluğun çok olana selam verilmesini tavsiye etmiştir. Rasüllüllah insanların Yüce Allah katında en hayırlısı önce selam verenlerdir buyurmuştur. Bizlerde evlerimize ya da bir toplumda önce selam ile içeri girmeliyiz, Allah-u Teâlâ yaratmış olduğu ilk İnsan Hz Âdem’e Meleklere Selam vermesini emretmiş ve şöyle demiştir. Sana ne cevap vereceklerini dinle çünkü bu senin neslinin selamı olacaktır. Es-Selamı Aleyküm yani Esenlik üzerinize olsun diye selam veren Hz Adem’e melekler Es-Selamı Aleyke ve rahmetullah Esenlik ve Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun. Selamlaşmanın en güzel örneklerinden biri olmuştur. Selam ve Dua ile.