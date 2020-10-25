'Serbest elektrik tüketicisi' grubuna giren evlere ucuz elektrik imkanı

TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, 'serbest elektrik tüketicisi' grubuna giren ev, işyeri ve sanayi kuruluşlarının elektrik tedarikçisi firmasını değiştirerek yüzde 10’lara varan indirimli elektrik kullanımına sahip olabileceğini bildirdi.

TÜSİAV ( Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı ) Verimlilik Platformu Başkanı ve uzun yıllardır enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Kutlu Tamay ev, işyeri ve sanayide tedarikçi firma değişimi ile elektrik faturalarında yüzde 10'luk indirimin mümkün olduğunu söyledi. Gazetemize konuşan Tamay, pandemi döneminde ve kış aylarına yaklaştığımız bu günlerde ev, işyeri ve sanayicilerin söz konusu indirimlerden faydalanmasının önemine değindi.

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ YILLIK 1.400 KWH

Tamay, "Günümüzde ev, işyeri ve sanayi kuruluşlarının serbest elektrik tüketicisi olarak elektrik tedarikçisi firmasını değiştirip taahhütle yüzde 10’lara varan indirimler ile ucuz elektrik kullanımına sahip olunabiliyor. 2020 yılı itibarıyla EPDK tarafından belirlenen 'serbest tüketici' limiti yıllık 1.400 kWh’dir. Bu miktar şu anda yaklaşık 82 TL ve üzeri tutarında elektrik faturası olan kullanıcılara tekabül etmektedir. ‘Serbest Tüketici’ grubuna giren evler, oteller, siteler, plazalar, ofisler, klinikler, sağlık kuruluşları, pastaneler, restoranlar, mağazalar, dershaneler, akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, gibi elektrik aboneleri, kendi elektrik tedarikçilerini seçerek ucuz elektrik kullanma imkanına sahip olabilmektedir. Bu imkândan faydalanıp işletmeler aylık elektrik faturalarında %10 civarında indirimli kullanım yapabilirler’’ dedi.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE SERBEST TÜKETİCİSİ NE ANLAMA GELİYOR

Serbest Elektrik Tüketicisi; tıpkı GSM numarasını farklı bir operatöre taşımaya benzer şekilde yapılan elektrik tedarikçisi firmasını da değiştirme hakkı tanınan ev (Mesken), işyeri (Ticarethane) ve sanayide elektrik tüketicilerine verilen isimdir. Serbest tüketici uygulamasıyla EPDK tarafından belirlenen limitler dahilinde elektrik tüketimi gerçekleştiren ev, işyeri ve sanayi kuruluşlarına elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz elektrik kullanım hakkı verilir. Eğer serbest tüketici limitleri dahilinde yer alan elektrik tüketimine sahip iseniz elektrik tedarikçi firmanızı değiştirerek daha ucuz ve indirimli elektrik satışı yapan başka bir elektrik tedarikçisi firma veya şirkete geçiş yapabilirsiniz.

FATURASI 82 TL'Yİ GEÇEN HERKES BU İMKANDAN FAYDALANABİLİR

Serbest tüketici limitleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) hazırlayarak yayınladığı yönetmelikler kapsamında belirleniyor. EPDK, piyasa koşul ve şartlarını takip ederek her yıl bu limitleri güncelliyor. Serbest tüketici limitleri, 2020'de yıllık 1400 kWh elektrik tüketimi gerçekleştiren tüketicilere de bu imkanı sağlamaktadır. Serbest tüketici limitleri dahilinde aylık elektrik fatura ortalama 82 TL ve üzeri olan herkes serbest tüketici olarak elektrik tedarikçisi firmasını değiştirebilmektedir. Serbest elektrik tüketicisi olarak elektrik tedarikçisi firmasını değiştiren herkes ucuz ve indirimli elektrik kullanım hakkına da sahip olmaktadır. Tüketiciler elektrik yeni tedarikçi şirketlerini veya firmalarını değiştirerek ucuz ve indirimli elektrik kullanımına hemen başlayabilir.

SÖZLEŞME İMZALANIYOR

Yeni elektrik tedarikçisi firma veya şirketin sözleşmedeki şartları (cayma hakkı, fiyat garantisi süresi, fiyat garantisi şekli vb.) her tedarikçiye yönelik değişiklik göstermekte olup sözleşme şartları size en uygun gelen elektrik tedarikçisine geçerek indirimli ve ucuz elektrik kullanımına sahip olabilirsiniz.

SÜREKLİ DEĞİŞMEYEN ORANDA FATURA GELİYOR

Ev, işyeri ve sanayi kuruluşları elektrikte yeni tedarikçi firmanın seçilerek geçiş yapılması ve elektrik aboneliğinin başlatılmasından itibaren 1 ya da 2 yıllık taahhütler karşılığında 'serbest elektrik tüketicileri' yıllık yaklaşık yüzde 10’lara varan indirimlerle ucuz elektrik kullanabilmekte. Sürekli ve değişmeyen oranda indirim, ilk üç aya özel ekstra indirimler, yıl boyunca zamdan etkilenmeyen avantajlı tarife seçeneği, kesintisiz müşteri hizmetleri desteği ve özel araçlar yardımıyla tasarruf süreçlerini sürekli olarak takip etme avantajları gibi çok çeşitli imkanlarda elektrik tedarikçisi işletmelerce serbest elektrik tüketicilerine sağlanıyor. Ülke genelinde elektriğe zam gelse de serbest elektrik tüketicileri bu zamlardan etkilenmiyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-