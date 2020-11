Sevimli köpek yavrusu ameliyatla kurtarıldı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bacağından yaralanmış ve yürüyemeyecek halde buldukları bir köpek yavrusunu tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı.

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımıza yardımcı olmayı sürdürüyor. Dostlarımızın yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakan Kahramankazan Belediyesi ekipleri, son olarak ise yaralı halde bulunan bir köpek yavrusunu yaşama döndürdü.

Yürüyemeyecek halde bulundu

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir köpek yavrusunu yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, köpek yavrusunu Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Bacağından yaralandığı belirlenen köpek yavrusu, burada veteriner ve sağlık ekipleri tarafından ameliyata alındı. “Garip” adı takılan sevimli köpek yavrusu geçirdiği başarılı ameliyatın ardından yaşama tutundu. Garip, tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşması için ekipler tarafından bakıma alındı.

Can dostlara mama ve su

Kahramankazan Belediyesi ekipleri ayrıca, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızı da unutmuyor. Ekipler, yiyecek bulmakta zorlanmamaları için can dostlarımızın yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakıyor.

Dostlarımıza karşı duyarlıyız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Oğuz, “Onlar bizlere Allah’ın emaneti olan, yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dostlarımıza düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca, ilçemizin coğrafi yapısı gereği doğada yaşayan dostlarımızla da ilgileniyoruz. Ekiplerimiz son olarak sevimli dostumuz Garip’in yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun iyileşecek olması bizleri çok sevindirdi” dedi.