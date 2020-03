"Sicil affı" talebi

Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerin tedbir amaçlı kapatılmasının zaten sıkıntıda olan esnafı iyice zor duruma soktuğunu belirterek, esnafın ayakta kalabilmesi için esnafa yönelik sicil affı çıkarılmasını talep etti.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerin tedbir amaçlı kanpanması hakkında gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Kahvehanelerin ne kadar kapalı kalacağının belirsiz olduğunu söyleyen Güven, “Esnaf uzun süredir sıkıntıdaydı. Korona virüsüde tuzu biberi oldu. Esnafa uzun vaadeli kredi imkanı verilmeli fakat küçük esnafın yüzde 50’sinin sicili bozuk. Sicil affı çıkarılarak esnafın ayakta durmasına destek olunmalı” dedi.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK BEKLİYOR

Güven, kahvehanelerin tedbir amaçlı kapanmasının esnafı olumsuz etkilediğini, esnafın maddi ve manevi destek beklediğini belirtti. “Sağlık her şeyden önce gelir” diyen Güven, “Sağlık her şeyden önce gelir. Tüm düya korona virüsü ile mücadele ediyor. Üyelerimiz şu an sürecin ne olacağını merak ediyor. Esnafımızın çektiği krediler var. Esnafımız bu kredilerin durdurularak ileri bir tarihe ertelenmesini istiyordu. Açıklanan pakette bu 3 ay olarak belirlendi. Kapanma süresi uzarsa, erteleme süreside uzatılmalıdır.”

SİCİL AFFI ÇIKARILMALI

“Bunun yanı sıra işletmelerini açamayan birçok esnafımız maddi sıkıntıya girecek. Bu yüzden esnafa faizsiz kredi imkanı sağlanması gereklidir. Esnafın yüzde 50’sinin kredi sicili bozuk. Sicil affı çıkarılarak bu sicillerinde temizlenmesini istiyoruz. Uzun vaadeli kredi verilmesi lazım. Bugün bir kahvehanenin aylık gideri minimum 10 bin liradır. Bu kapalı kalmaların günü belli değil. Esnaf bu konuda tedirgin. Bu yüzden esnafa uzun vaadeli kredi imkanı sunulmalıdır” diye konuştu.

KÜÇÜK ESNAF UZUN SÜREDİR SIKINTIDA

Küçük esnafın uzun bir süredir sıkıntı çektiğini korona virüsünde bu sıkıntıların üzerine tuz biber olduğunu ifade eden Güven, “Özellikle kahveci esnafımızın kafasındaki soru işaretleri giderilmelidir. Bu uzun vaadeli kredi olabilir, devlet hibesi olabilir, kira ve giderler yardımı olabilir. Sağlık bakanlığımız ve devlet yetkililerimiz bu virüse karşı tüm gücüyle mücadele ediyor. Üyelerimize panik olmamalarını söylüyoruz. “

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR

“ Tüm süreci şeffaf bir şekilde hem Sağlık bakanlığı hem İç İşleri Bakanlığı bizlerle paylaşıyor. Tüm devlet erkanı canla başla mücadele etmektedir. Halkımız da çok duyarlı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir, bunuda atlatacağız” ifadelerini kullandı.

KANUNLARA UYUYORUZ

Dernek adı altında kahvehane gibi çalışan kurumların da denetlenmesi gerektiğini hatırlatan Güven, “Vatandaşımız bizleri derneklerle karıştırmasın. Bizler tüm kanunlara uyuyoruz ve kapalıyız. Açık olan bir yer varsa bizlere şikayet edebilirler. Biz gerekirse ihbarı kendimiz ilgili yerlere yaparız” dedi.



Emrah Özcan/İLKSAYFA