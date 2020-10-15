  • BIST 1.185
  • Altın 483,350
  • Dolar 7,9268
  • Euro 9,2815
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın ve oğluna 15'er yıl hapis

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi İsmail Katar'ı boğarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Elif Katar ve oğlu Mehmet Can Katar'a 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın ve oğluna 15'er yıl hapis

Geçen 21 Mart'ta meydana gelen olayda gece alkollü eve gelen İsmail Katar, eşi Elif Katar ve çocuklarına şiddet uyguladı. Elif Katar, arbede sırasında büyük oğlu Mehmet Can Katar ile birlikte elbise kuşağını İsmail Katar'ın boynuna dolayıp uçlarından çekerek boğup, öldürdü. Olayın ardından tutuklanan anne ve oğlu hakkında 'eşi ve üst soyu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Elif Katar ve Mehmet Can Katar, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Çiftin 18 yaşından küçük iki oğlu M.K. ile K.K. da duruşmaya tanık olarak katıldı.

'BAYILTMAK İÇİN BOĞAZINI SIKTIM'

Savunmasını yapan sanık Eli Katar, eşinin sürekli eve alkollü geldiğini ileri sürerek, "O gece yine içkili geldi. Bana bağırmaya başladı. 'Çocuklar uyuyor sessiz ol' dedim. 'Babaları geldi, yatmasınlar' diyerek odalarına gidip, çocukları uyandırdı. Hepimizi salona topladı. Küfür ve hakaretlerine devam etti. Beni ve küçük çocuklarıma vurmaya başlayınca büyük oğlum araya girdi. Oğluma 'erkek mi oldun sen, sen mi kocalık yapacaksın' dedi. Sonra defalarca çocuklara, küfür etti. Ben bu sırada çocukları odalarına gönderdim. Kolumdan tutarak, kapıya yöneldi, 'çok borcum var seni satacağım' dedi. Bir anda kendimi kaybettim ve yerde gördüğüm elbise kuşağını alarak boğazına doladım. Beni götürmesin diye bayıltmak istedim, öldürmek istemedim. Gürültüye gelen büyük oğlum boğazındaki kuşağı çözdü. Onun parmak izi bu yüzden çıktı" dedi. Sanık Mehmet Can Katar da annesinin ifadesinin doğru olduğunu, ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

TANIK ÇOCUKLAR: BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER

Ölen babanın diğer yakınları tarafından tanık olarak dinletilen M.K. ile K.K. ise babalarını anne ve ağabeylerinin birlikte öldürdüğünü söyledi. M.K., "Babam bizi ve annemi sürekli döverdi. O akşam babam yine annemi ve bizi dövdü. Tartışma sırasında annem ipi babamın boğazına doladı. İpin ucundan biri diğer ucundan biri çekerek öldürdüler" dedi.

15'ER YIL HAPİS

İsmail Katar’ın yakınlarının avukatı, her iki sanığa da verilecek cezadan indirim yapılmamasını talep etti. Sanık Mehmet Can Katar’ın avukatı Meryem Mutlu ise, müvekkilinin cinayet olayına iştirak etmediğini, bu nedenle beraat verilmesi gerektiğini söyledi. Savunmaların ardından son sözü sorulan Elif Katar, "Ben yaptım, oğlum suçsuzdur, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sonra bu ceza ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15'er yıla düşürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı15 Ekim 2020 Perşembe 11:07
  • Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak15 Ekim 2020 Perşembe 10:51
  • Malatya'da bir PKK şüphelisi yakalandı15 Ekim 2020 Perşembe 10:51
  • Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor15 Ekim 2020 Perşembe 10:50
  • Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı15 Ekim 2020 Perşembe 10:49
  • DEAŞ’ın intikam yemini eden fedaisi de tutuklandı15 Ekim 2020 Perşembe 10:43
  • İçişleri Bakanı Soylu: 21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri Orta Doğu'da teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır15 Ekim 2020 Perşembe 10:32
  • Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi15 Ekim 2020 Perşembe 10:29
  • Kağıthane'de sokak ortasında intihar etti 15 Ekim 2020 Perşembe 10:19
  • Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi15 Ekim 2020 Perşembe 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti