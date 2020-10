Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın ve oğluna 15'er yıl hapis

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi İsmail Katar'ı boğarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Elif Katar ve oğlu Mehmet Can Katar'a 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 21 Mart'ta meydana gelen olayda gece alkollü eve gelen İsmail Katar, eşi Elif Katar ve çocuklarına şiddet uyguladı. Elif Katar, arbede sırasında büyük oğlu Mehmet Can Katar ile birlikte elbise kuşağını İsmail Katar'ın boynuna dolayıp uçlarından çekerek boğup, öldürdü. Olayın ardından tutuklanan anne ve oğlu hakkında 'eşi ve üst soyu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Elif Katar ve Mehmet Can Katar, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Çiftin 18 yaşından küçük iki oğlu M.K. ile K.K. da duruşmaya tanık olarak katıldı.

'BAYILTMAK İÇİN BOĞAZINI SIKTIM'

Savunmasını yapan sanık Eli Katar, eşinin sürekli eve alkollü geldiğini ileri sürerek, "O gece yine içkili geldi. Bana bağırmaya başladı. 'Çocuklar uyuyor sessiz ol' dedim. 'Babaları geldi, yatmasınlar' diyerek odalarına gidip, çocukları uyandırdı. Hepimizi salona topladı. Küfür ve hakaretlerine devam etti. Beni ve küçük çocuklarıma vurmaya başlayınca büyük oğlum araya girdi. Oğluma 'erkek mi oldun sen, sen mi kocalık yapacaksın' dedi. Sonra defalarca çocuklara, küfür etti. Ben bu sırada çocukları odalarına gönderdim. Kolumdan tutarak, kapıya yöneldi, 'çok borcum var seni satacağım' dedi. Bir anda kendimi kaybettim ve yerde gördüğüm elbise kuşağını alarak boğazına doladım. Beni götürmesin diye bayıltmak istedim, öldürmek istemedim. Gürültüye gelen büyük oğlum boğazındaki kuşağı çözdü. Onun parmak izi bu yüzden çıktı" dedi. Sanık Mehmet Can Katar da annesinin ifadesinin doğru olduğunu, ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

TANIK ÇOCUKLAR: BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER

Ölen babanın diğer yakınları tarafından tanık olarak dinletilen M.K. ile K.K. ise babalarını anne ve ağabeylerinin birlikte öldürdüğünü söyledi. M.K., "Babam bizi ve annemi sürekli döverdi. O akşam babam yine annemi ve bizi dövdü. Tartışma sırasında annem ipi babamın boğazına doladı. İpin ucundan biri diğer ucundan biri çekerek öldürdüler" dedi.

15'ER YIL HAPİS

İsmail Katar’ın yakınlarının avukatı, her iki sanığa da verilecek cezadan indirim yapılmamasını talep etti. Sanık Mehmet Can Katar’ın avukatı Meryem Mutlu ise, müvekkilinin cinayet olayına iştirak etmediğini, bu nedenle beraat verilmesi gerektiğini söyledi. Savunmaların ardından son sözü sorulan Elif Katar, "Ben yaptım, oğlum suçsuzdur, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sonra bu ceza ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15'er yıla düşürüldü.