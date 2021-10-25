  • BIST 1.479,930
  • Altın 563,59
  • Dolar 9.8038
  • Euro 11.4258
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. 

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, saat 15.00 sularında başlayan yağışların giderek şiddetini artırdığını belirtti.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından Ezine Çayı ile bağlanan yan derelerde çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Vali Çakır, şunları söyledi:

"Şu an devam eden çalışmalar sonuçlanmadığı için yer yer taşkınlar meydana geldi. Buna bağlı olarak ilçemizdeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Biz hem Kaymakamımız hem Belediye Başkanımız hem de ilgili birim amirlerimizle sahayı gezdik. Şu ana kadar yaklaşık 40 binanın bodrumlarında su basması olduğunu gördük. Hem Bozkurt Belediyemiz hem Kastamonu Belediyemiz hem civardaki belediyelerimiz ve özel idaremizin araçlarını buraya sevk ettik. Araçlarımızın tamamı çalışmalara başladı, devam ediyorlar. Bodrum katlarındaki basan suyu boşaltıyorlar. İnşallah yarın sabah ya da öğleye kadar bu suların tamamını temizlemeyi düşünüyoruz."

Sel afetinin ardından ilçede altyapı ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çakır şunları kaydetti:

"Şu an daha çalışmalar nihayetlenmediği için bu tür yağmurlarda bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Eski altyapımız tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Çalışmalarımız da sürdüğü için zaman zaman bu tür yağmurlarda böyle sıkıntılarımız oluyor. En kısa sürede bu altyapı çalışmalarımızı bitirip inşallah vatandaşlarımızın bu konudaki endişelerini gidermiş olacağız. Şu an için herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Ulaşılamayan herhangi bir köyümüz yok. İlçemizden geçen Ezine Çayı'nda suyla alakalı herhangi bir endişemiz yok. Köprülerimiz sağlam, faaliyette. İnşallah yarın öğlene kadar hayatı normale çevirmeyi düşünüyoruz. Biz de sahada arkadaşlarımızla beraber iş başındayız. Şu ana kadar yaklaşık 70 kilogram yağış almış durumdayız. Su basan yerleri hızlı bir şekilde boşaltıyoruz. İnşallah kısa sürede bu sıkıntıları gidereceğiz."

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:16
  • Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de muhteşem gösteri25 Ekim 2021 Pazartesi 09:16
  • Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi25 Ekim 2021 Pazartesi 09:14
  • Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor25 Ekim 2021 Pazartesi 09:12
  • Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00
  • Bakan Karaismailoğlu: TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak24 Ekim 2021 Pazar 16:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor24 Ekim 2021 Pazar 16:02
  • Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı24 Ekim 2021 Pazar 14:20
  • Hac ve umre acenteleri Türkiye'nin 'kırmızı liste'den çıkmasını bekliyor24 Ekim 2021 Pazar 12:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti