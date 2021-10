Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, saat 15.00 sularında başlayan yağışların giderek şiddetini artırdığını belirtti.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından Ezine Çayı ile bağlanan yan derelerde çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Vali Çakır, şunları söyledi:

"Şu an devam eden çalışmalar sonuçlanmadığı için yer yer taşkınlar meydana geldi. Buna bağlı olarak ilçemizdeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Biz hem Kaymakamımız hem Belediye Başkanımız hem de ilgili birim amirlerimizle sahayı gezdik. Şu ana kadar yaklaşık 40 binanın bodrumlarında su basması olduğunu gördük. Hem Bozkurt Belediyemiz hem Kastamonu Belediyemiz hem civardaki belediyelerimiz ve özel idaremizin araçlarını buraya sevk ettik. Araçlarımızın tamamı çalışmalara başladı, devam ediyorlar. Bodrum katlarındaki basan suyu boşaltıyorlar. İnşallah yarın sabah ya da öğleye kadar bu suların tamamını temizlemeyi düşünüyoruz."

Sel afetinin ardından ilçede altyapı ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çakır şunları kaydetti:

"Şu an daha çalışmalar nihayetlenmediği için bu tür yağmurlarda bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Eski altyapımız tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Çalışmalarımız da sürdüğü için zaman zaman bu tür yağmurlarda böyle sıkıntılarımız oluyor. En kısa sürede bu altyapı çalışmalarımızı bitirip inşallah vatandaşlarımızın bu konudaki endişelerini gidermiş olacağız. Şu an için herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Ulaşılamayan herhangi bir köyümüz yok. İlçemizden geçen Ezine Çayı'nda suyla alakalı herhangi bir endişemiz yok. Köprülerimiz sağlam, faaliyette. İnşallah yarın öğlene kadar hayatı normale çevirmeyi düşünüyoruz. Biz de sahada arkadaşlarımızla beraber iş başındayız. Şu ana kadar yaklaşık 70 kilogram yağış almış durumdayız. Su basan yerleri hızlı bir şekilde boşaltıyoruz. İnşallah kısa sürede bu sıkıntıları gidereceğiz."

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.