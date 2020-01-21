Şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları nedir?

Soğuk havaların vazgeçilmez meyvesi döngel tezgâhlarda yerini aldı. Her yörede isminin farklı olması sebebiyle tezgâhlarda “faydası çok” olarak satışa sunulan döngel şifa deposu olarak biliniyor. İşte şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları...

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden birisi olan döngel (muşmula), Ulus Hal’de tezgâhlarda yerini aldı. Birçok vatandaşın soğuk havalarda vazgeçilmezi olan döngel, şifa deposu olarak biliniyor. Tezgâhlarda dahi “faydası çok” olarak yerini alan döngelin her yörede isminin farklı olması, tezgâhlarda isimsiz satışa sunulmasına neden oluyor. Marmelatı, reçeli ve çayı da yapılabilen döngel birçok hastalığa da iyi geliyor. İşte şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları...

DÖNGEL, BEŞBIYIK, MUŞMULA

Bin bir türlü hastalığa karşı deva olan döngel şifa deposu olarak biliniyor. Bazı yörelerde döngel, beşbıyık olarak da bilinen muşmula meyvesinin bağırsak hastalıklarına iyi geldiği, kan dolaşımını düzenlediği ve gaz giderici özelliği olduğu biliniyor.

MAYHOŞUMSU TAT

Mayhoşumsu tadı ile her damak zevkine uygunluk göstermeyen döngel, içerdiği melovin etken maddesi ile sinir sistemi ve kaslar üzerinde etkili olarak, depresyona iyi geliyor. Sakinleştirici özelliği bulunuyor. Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine de katkı sunan meyve, içerisinde barındırdığı yüksek su miktarı sayesinde rahatlatıcı etki sağlıyor.

GÖZE, ASTIMA, BÖBREĞE, BRONŞİTE

Bol miktarda C vitamini içeren muşmula aynı zamanda iltihap giderici etkiye sahip. İçerdiği A vitamini sayesin göz sağlığını koruyan muşmula meyvesi, bronşit ve astım ataklarını azaltarak astım hastalığına iyi geliyor.

ÇAYI, MARMELATI, REÇELİ YAPILABİLİYOR

Birçok kişi mayhoşumsu tadından dolayı şikâyet etse de, bu tadı almamak için farklı şekillerde de tüketilebiliyor. İçerisinde bulunan çekirdekleri çıkarılarak, püre haline getirilen döngel marmelat şeklinde tüketilebiliyor. Aynı zamanda reçeli ve kompostosu da yapılabiliyor. İçindeki çekirdekleri çıkarılarak, çayı da demlenebilen muşmulanın, çayı bal ile tüketiliyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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