  • BIST 123.556
  • Altın 297,231
  • Dolar 5,9355
  • Euro 6,5867
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları nedir?

Soğuk havaların vazgeçilmez meyvesi döngel tezgâhlarda yerini aldı. Her yörede isminin farklı olması sebebiyle tezgâhlarda “faydası çok” olarak satışa sunulan döngel şifa deposu olarak biliniyor. İşte şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları...
Şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları nedir?

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden birisi olan döngel (muşmula), Ulus Hal’de tezgâhlarda yerini aldı. Birçok vatandaşın soğuk havalarda vazgeçilmezi olan döngel,  şifa deposu olarak biliniyor. Tezgâhlarda dahi “faydası çok” olarak yerini alan döngelin her yörede isminin farklı olması, tezgâhlarda isimsiz satışa sunulmasına neden oluyor. Marmelatı, reçeli ve çayı da yapılabilen döngel birçok hastalığa da iyi geliyor. İşte şifa deposu Döngel'in (Muşmula,Beşbıyık) faydaları...

dongel,musmula,besbiyik,faydalari,,,.jpg

DÖNGEL, BEŞBIYIK, MUŞMULA

Bin bir türlü hastalığa karşı deva olan döngel şifa deposu olarak biliniyor. Bazı yörelerde döngel, beşbıyık olarak da bilinen muşmula meyvesinin bağırsak hastalıklarına iyi geldiği, kan dolaşımını düzenlediği ve gaz giderici özelliği olduğu biliniyor. 

dongel,musmula,besbiyik,faydalari,,.jpg

MAYHOŞUMSU TAT

Mayhoşumsu tadı ile her damak zevkine uygunluk göstermeyen döngel, içerdiği melovin etken maddesi ile sinir sistemi ve kaslar üzerinde etkili olarak, depresyona iyi geliyor. Sakinleştirici özelliği bulunuyor. Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine de katkı sunan meyve, içerisinde barındırdığı yüksek su miktarı sayesinde rahatlatıcı etki sağlıyor. 

GÖZE, ASTIMA, BÖBREĞE, BRONŞİTE

Bol miktarda C vitamini içeren muşmula aynı zamanda iltihap giderici etkiye sahip. İçerdiği A vitamini sayesin göz sağlığını koruyan muşmula meyvesi, bronşit ve astım ataklarını azaltarak astım hastalığına iyi geliyor.

dongel,musmula,besbiyik,faydalari,,,,.jpg

ÇAYI, MARMELATI, REÇELİ YAPILABİLİYOR

Birçok kişi mayhoşumsu tadından dolayı şikâyet etse de, bu tadı almamak için farklı şekillerde de tüketilebiliyor. İçerisinde bulunan çekirdekleri çıkarılarak, püre haline getirilen döngel marmelat şeklinde tüketilebiliyor.  Aynı zamanda reçeli ve kompostosu da yapılabiliyor. İçindeki çekirdekleri çıkarılarak, çayı da demlenebilen muşmulanın, çayı bal ile tüketiliyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer: Özlük hakları konusunda sona geldik21 Ocak 2020 Salı 00:20
  • Alperen Ocakları yeni Genel Başkanı Av. Samet Bağcı: Ayak basmadık yer bırakmayacağız21 Ocak 2020 Salı 00:15
  • GDK Başkanı Mahmut Uğur Çetin: Geri dönüşümde asıl sorun belediyelerde21 Ocak 2020 Salı 00:10
  • Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil: Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz20 Ocak 2020 Pazartesi 00:20
  • Ankara'da gıdada hile yapan firmalar açıklandı20 Ocak 2020 Pazartesi 00:15
  • Mamak kendi enerjisini üreterek faturadan kurtulacak20 Ocak 2020 Pazartesi 00:10
  • Üniversite öğrencileri hastalara moral olacak18 Ocak 2020 Cumartesi 00:30
  • Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri’nde Akdeniz illeri hariç her il var!18 Ocak 2020 Cumartesi 00:25
  • Diyanet öğrencileri ve velileri camiye davet etti18 Ocak 2020 Cumartesi 00:20
  • Ata sporları Mamak'ta yaşatılacak18 Ocak 2020 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti