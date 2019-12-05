Sigarada yeni dönem başladı: 20 bin TL cezası var

2016 yılında alt yapısı hazırlanan sigarada tek tip paket uygulamasına bugün itibariyle geçilecek, 5 Ocak 2020’den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılarak piyasada eski tip paket bulunmayacak

Sigarada standart paket uygulamasına bugünden itibaren geçiliyor. Düzenlemeyle sigara paketleri tek tip olacak ve paket üzerinde logo kullanımı tarih olacak.

Paket üzerinde kullanılan uyarıcı resim ve yazının da alanı yüzde 85’e çıkarılacak.

20 BİN TL CEZASI VAR

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası öngörülüyor. Para cezasının yanı sıra kural ihlalinde ısrar edenlere ise her defasında yirmi günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.