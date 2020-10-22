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Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yakalama kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt, Kırklareli, Bitlis, Erzurum ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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