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'Simitçi Erkan' iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Kocaeli'de 20 yıldır sokaklarda simit satan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.
'Simitçi Erkan' iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Daha önce de birçok kampanya düzenleyen Erkan Ayhan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'i de unutmadı. 

Giydiği tişörte, "Mehmetçiğin vurduğu yerde gül biter, simitler Mehmetçiğe" yazdıran Ayhan, tepsisindeki simitleri, "Simitlerin geliri Mehmetçik'e" diye bağırarak satıyor. Vatandaşlar da Ayhan'ın bu kampanyasına, fazla simit alarak destek veriyor.

Erkan Ayhan, yaklaşık 20 yıldır simit satarak ailesini geçindirdiğini, sürekli sosyal faaliyetlerde bulunarak çevresine faydalı olmaya çalıştığını söyledi.

Daha önce 15 Temmuz şehit ve gazileriyle Gazze, Arakan ve Myanmar'daki Müslümanlara aynı şekilde yardım kampanyası düzenlediğini anlatan Ayhan, "Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı'na da bu şekilde destek vermiştim. Şimdi de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için yapmak istedim. İki günden beri sattığım 193 simit parası olan 135 lirayı Mehmetçik Vakfının Ziraat Bankası hesabına yatırdım." diye konuştu.

"Vatandaşlar destek veriyor"

Ayhan, simitleri harekatta görev yapan askerler için sattığını öğrenen vatandaşların tepkisinin çok güzel olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Simitleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için sattığımı öğrenince vatandaşlar çok güzel destek veriyor. Allah, böyle insanlardan razı olsun. Biz halk olarak bir bütün olduğumuz sürece bizi yıkacak hiçbir güç yok. Biz ekmek teknemiz olan simidi satarak Mehmetçik'e destek oluyorsak, maddi durumu iyi olanların da katkı sağlaması gerekir. Mehmetçik'e buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Erkan Ayhan, "asker selamı" vererek, harekatta gören yapan Mehmetçik'e selam gönderdi.

"Hepimiz keşke böyle Erkan gibi olabilsek"

İzmit'te esnaflık yapan 60 yaşındaki Burhan Coşkun da Erkan Ayhan'ın bu kampanyasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes Erkan gibi olabilse keşke. Erkan gibi askerler olduğu müddetçe bu memleketi kimse yıkamayacak. Bu memleket bizim. Hepimiz keşke böyle Erkan gibi olabilsek. Kardeşimizin bu duyarlığı bizim yüreğimizi dağlıyor, gözümüzü yaşartıyor. Erkan bu memleketin bir simitçisi değil, bu memleketin bir askeridir. Allah onun gibileri eksik etmesin. Allah hepimize böyle bir sevgi versin. Vatandaşlar da bu kampanyaya destek veriyor, fazla simit alıyor. Vatandaşlar, Erkan'ın aracılığıyla da askerlerimize destek vermiş oluyorlar." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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