Sincan Ali Fuat Başgil Lisesi’nde neler oluyor?

Sincan ilçemiz geçtiğimiz hafta iki farklı taciz olayıyla gündeme geldi.

Birinde 60 yaşlarında bir berberin, engelli çocukları dükkana kapatıp taciz ettiği ileri sürülüyor.

Çocuklar ve ailelerin bu şok iddiası üzerine berber gözaltına alınıyor, olayla ilgili işlem başlatılıyor.

Diğer olayın başrolünde ise, bir devlet okulu ve bir öğretmen yer alıyor. (Mareşal Çakmak Mahallesi’ndeki Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi ve B.P. adlı tarih öğretmeni.)

Olay dışarıdan bir grubun okula gelip, tarih öğretmeni B.P.’yi darp etmesiyle patlak veriyor.

Kim bunlar, öğretmeni neden darp ettiler derken, altından taciz iddiaları çıkıyor. Sözkonusu öğretmenin bir kız öğrenciyi taciz ettiği, onun da durumu ailesine anlattığı, abilerinin de gelip öğretmeni darp ettiği anlatılıyor…

Olayla ilgili ne okuldan ne de milli eğitimden bir açıklama gelmiş değil. Yöneltilen tüm soruları cevapsız bırakıyorlar. Haliyle olay daha bir gizemli hale geliyor.

Biz de İlksayfa gazetesi olarak, bölgeye giderek, öğrenciler ve aileleriyle görüşüp; olayla ilgili detaylı bilgiler edinmeye çalıştık.

Değerli okurlar, ilk başta belirtmeliyim ki, öğrenci ve veliler okul yönetimine bir hayli öfkeliler; olayı bildikleri halde üstünü örtmeye çalışmakla suçluyorlar.

Müdirenin, “okulun adının böyle bir olayla anılmasının önüne geçme” adına, kız öğrencinin anlattıklarını ciddiye almak istemediği, gösterdiği dijital kanıtlara bakmadığı, iddiasında ısrarcı olan kız öğrenci hakkında okuldan uzaklaştırma cezası verdiği ileri sürülüyor. Öğrencinin de, neden uzaklaştırma cezası aldığını soran ailesine olayı anlatması üzerine, abilerinin okula gelip sözkonusu öğretmeni darp ettikleri belirtiliyor.

***

Değerli okurlar, görüştüğümüz öğrenci ve velilerden daha vahim başka iddialar da işittik.

Özellikle “uyuşturucu iddiası” tüylerimizi diken diken etti.

Yakın zamanda okul önünde, polislerle “2 öğrenci” arasında “uyuşturucu kovalamacası” yaşandığı ileri sürülüyor.

Buna pekçok öğrencinin şahit olduğu ifade ediliyor.

Ve bu son iki olay üzerine kimi velilerin, daha fazla dayanamayıp çocuklarını okuldan aldıkları anlatılıyor.

***

Görüldüğü üzere, henüz yeni bir okul olan Sincan Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nde ciddi problemler var.

Başta Sincan Milli Eğitim ve İl Milli Eğitim ile Emniyetimiz olmak üzere tüm ilgili devlet kurumlarına büyük görevler düşüyor.

İlk iş olarak, ailelerde ciddi tedirginliğe neden mevcut “hava”yı ortadan kaldırmaya dönük bir şeyler yapılmalı.

Ardından, ne olup ne bitiyor; en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılıp, kalıcı çözümler geliştirilmeli.

Henüz yeni açılmış bir lisenin adı ilk yıllardan böyle olaylarla anılmaya başlarsa, devamı nasıl olur sonra?