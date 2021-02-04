Sincan Belediyesi binlerce meyve fidanı alacak

Sincan Belediye Başkanlığı ihale ile 8500 adet meyve fidanı alacak. İhalenin detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale ile 8500 adet meyve fidanı alacak.

İhale 12 Şubat günü yapılacak. Bu tarihe kadar ihale için teklif verilebiliyor.

İhalenin ardından sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 15 gün içerisinde malların tamamı idareye teslim edilecek.

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