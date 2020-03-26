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Sincan Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarını sürüyor

Murat Ercan Başkanlığındaki Sincan Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında tüm ilçeyi yoğun bir şekilde dezenfekte ediyor. Cadde ve sokaklar dahi dezenfekte araçları tarafından özel solüsyonlarla yıkanıyor.
Sincan Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarını sürüyor

Sincan Belediyesi, dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden korona virüs (covid-19) tehdidine karşı ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Virüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte araçları tarafından özel solüsyonlarla sürekli yıkanıyor. 

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ayrıca bunlarla sınırlı kalmayıp ilçedeki okullar, camiler, park ve bahçeler, konferans salonları, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve sosyal tesislerde dezenfekte çalışması yapılıyor. Sincan Belediyesi salgın hastalığın yayılma ihtimaline karşı kültürel ve sosyal etkinliklerin geçici olarak durdurma kararı almıştı. Vatandaşların ortak zaman geçirdiği 30 konak geçici süreliğine kapatıldı. Parklardaki kamelyalar ile oturaklarda vakit geçirilmesi de bir süreliğine yasaklandı.  

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VİDEO ÜZERİNDEN “EVDE KALIN” ÇAĞRISI YAPTI
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak virüsle mücadele kapsamında vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Başkan Ercan tüm ilçenin yoğun bir şekilde dezenfekte edildiği bilgisini vererek, “Sizlerden ricam zorunlu olmadığı sürece evinizden çıkmayınız. Kişisel hijyene dikkat edelim. Risk grubu diye tabir edilen kronik hastalar ve belli yaş üzerindeki vatandaşlarımızla teması mümkün olduğu kadar en aza indirelim” dedi.

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DİP KÖŞE TEMİZLENİYOR
Belediyenin korona virüs tedbirlerini aktaran Başkan Ercan, “Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız. Her türlü çalışmayı, her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün okullarımız, camilerimiz, resmi kurumlarımız, sağlık kuruluşlarımız her yeri dezenfekte ettik. Caddelerimizi, oyun alanlarımızı, yeşil alanlarımızı temizledik. Bunları yapmayı da periyodik olarak devam ettireceğiz” sözlerini kaydetti. 

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Başkan Ercan, virüsten dolayı geçici olarak kapatılmasına karar verilen yerlerin denetimini sürdürdüklerini de belirterek “Mesire alanlarına ara veriyoruz. Çarşıda, pazarda oturma yerlerini kaldırıyoruz. Konaklarımızı zaten kapatmıştık. 30 tane konağımızı, hanımlarımıza ve güngörmüşlerimize hizmet veren konağımızı geçici olarak kapattık” diye konuştu. 

EVİNDE KAL SİNCAN 
Belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerinin bir süreliğine ertelendiğini açıklayan Ercan, “Bunların tamamını dijital platformlara taşıdık. Kültürle ilgili etkinliklerimizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evinde kal Sincan” ifadelerini kullandı.

HASTANENİN BAKIMI YAPILDI 
Öte yandan Sincan Belediyesi ilçede bulunan Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nin Acil Servis’inin tamir ve tadilat işlemlerini giderdi. Belediye tarafından “Hastanelerimizin bakım ve onarım çalışmalarına bu zorlu süreçte destek oluyoruz” açıklaması yapıldı. 

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YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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