Sincan Oto Sanayii’nde 'buji' fiyatları ateşlendi

Sincan Oto Sanayii’nde yedek parça işi yapan Murat Can, araçta en çok zammın yüzde 50’yle ateşleme aksamında bujilere geldiğini söyledi.

Sincan Oto Sanayii’nde Sincan Oto Yedek Parça işletme sahibi Murat Can, yedek parça fiyatlarını ve sektörün sorunlarını gazetemize anlattı. Bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 30-40 oranında tüm parçalara zam geldiğini belirten Can, sektörde en büyük sorunun da güven olduğunu söyledi. Can sürücüleri de uyararak, “Aksesuarda ucuza kaçılabilir ancak hayati parçalarda bunu yapmamalısınız” diye konuştu. Öte yandan Can, en çok zammın yüzde 50’yle ateşleme sistemi parçası olan bujilere geldi.

YAĞ DEĞİŞİMİNDE ORTALAMA FİYAT; BENZİNLİDE 250 TL DİZELDE 350 TL

Can, “Araç arıza vermedikçe rutin olarak değişen parçalar yağ ile ilgili olanlarıdır. Yağ, hava filtresi, yağ filtresi dizel ise mazot filtresi değişir. Geçen yıla göre yağ değişim masrafı parçalara özellikle yağa gelen zamlar sonrası değişti. Şu an orta gelirli bir ailenin bineceği 25-30 bin liralık otomobilin yağ değişimi 200-250 lira arasında değişir. Bunu artırmak da azaltmak da parçaların kalitesine yağın kalitesine göre değişir. Yine aynı şekilde dizel bir aracın yağ değişimi ise 300-350 arasında değişir. Dizel araçlarda biraz daha fiyatlar fazladır çünkü parça fazladır.”

EN ÇOK BUJİNİN FİYATI ARTTI

Can, “Ateşleme sisteminin en önemli parçalarından ve belirli kilometre yaptığında değişmesi gereken parçalarından parçalardan bujilerin fiyatları yüzde 50’lik bir zamma uğradı. Geçen sene 60 liraya sattığımız buji, takımını bu yıl 90 liraya satıyoruz. Bu fiyatlar yine 30 bin liralık bir araç için geçerli. Bujiler zamanında değişmezse ne olur? Araç çekişi düşer, araç daha fazla yakmaya başlar, tekleme yapar. Parçaya göre değişen kilometreleri vardır. Bunu ustalarınız size söyler değiştirmeyi ihmal etmeyin.”

SEKTÖRÜN SORUNU: GÜVEN

Can, “Yedek parça işinde şu an en büyük sorun vatandaşın bizlere olan güveni. Çünkü artık herkes her işi yapıyor. İşi bilen de bilmeyende 3-4 parça koyup bu işe giriyor. Hangi arabaya ne olur? Hangi parça orijinaldir? Bunları bilen yok. Bir de fiyatlar artınca ucuzcular çıkıyor. Vatandaş 1 kerede yapacağı işi 3-4 kez parça değiştirerek yapıyor. Sonra bize gelip kızıyor. Artık müşteri benden alışveriş yaparken bir elinde de internetten hangi ürünü alması gerektiğine bakıyor. Fiyatlara, parçanın orijinalliğine güvenmiyor.”

SANAYİCİ ARTIK KENDİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDA

Can, “Eskiden bir meslek sahibi olmayacak kişileri sanayiye verin gitsin diye bir tabir vardı. Aslında bu çok yanlış. Sanayideki ustaların da çalışanların da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Nasıl ki teknoloji gelişiyor araç parçaları gelişiyorsa sanayide parçacıdan, ustasına, çırağına kadar kendini geliştirmek zorunda. Yeni nesil geldikçe bu durum değişiyor. Bizler de bu işi vesile oluyoruz. Anlatıyoruz.”

