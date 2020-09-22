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Sincan'da temizlik seferberliği

Sincan’da koronavirüsle mücadele aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürürken Başkan Murat Ercan da sahada denetimlere katılıyor esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinliyor.
Sincan'da temizlik seferberliği

Başkent’te koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ilçelerden biri olan Sincan’da, belediye adeta temizlik seferberliği başlattı. Sincan Belediyesi ekipleri ilçede bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor, çöp atılan noktaları yıkıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise devamlı olarak sahada Sincanlı vatandaşların sorunlarını dinliyor, esnafın koronavirüsle mücadele önlemlerine uyup uymadığını kontrol ediyor. Sincanlı vatandaşlar ise belediye ekiplerinin bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. 

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BAŞKAN ERCAN SAHADA DENETİMLERE KATILIYOR 
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahadaki zabıta ekipleri ile sık sık denetime çıkan Murat Ercan vatandaşın ortak kullanım alanlarında denetimler yapıyor. Pazaryeri, fırın, market, cafe, restoran, düğün salonları gibi noktalarda denetimler aralıksız sürüyor. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. 

SIK SIK VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLİYOR 
Denetimler sırasında ise Başkan Ercan, vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturmak için beraberindekilerle görüşüyor. Sincan’ın büyük caddelerinde esnafla buluşan Ercan, esnafın talep ver önerilerini dinliyor not alıyor. Caddede vatandaşla bir araya geliyor mahallerinle sorunları varsa dinliyor çözümü için talimat veriyor. Aynı zamanda işitme ve görme engelliler gibi pek çok engelli derneğini de ziyaret eden Ercan birinci ağızdan engellilerden talep ve önerilerini alıyor. 

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TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Sincan’da ortak alanların denetimlerinin yanı sıra temizlik ekipleri de devamlı olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken çöp konteynerleri ve çöp atılan noktalar yıkanarak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında böylece birçok hastalığın daha önüne geçilmiş oluyor. 21 Eylül’de öğrencilere kapılarını açan okullarda önceden temizlik ve dezenfekte çalışmalarına destek veren belediye ekipleri, miniklerin temiz sınıflara kavuşması için yoğun çaba sarf etti. 

YARIM ELMA ÇARŞISI VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI 
Sosyal belediyecilik anlayışı ile tarımdan sosyal yaşama kadar Sincan’da pek çok yeni proje hayata geçerken son olarak Yarım Elma Hayır Çarşısı vatandaştan tam not aldı. Okulların açılmasıyla ekonomik durumu iyi olmayan pek çok aile çocuklarının kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye masrafını buralardan karşıladı. Konuyla ilgili Başkan Ercan, “Biz de Yarım Elma Hayır Çarşımız'da ihtiyaç sahibi çocuklarımıza giyim, kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulunduk. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Yine aileler bayramlarda kendilerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecek. Çarşı hayırseverlerin yardımlarına da kapılarını açıyor ve yardımları kabul ediyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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