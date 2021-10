Sincanlı Mustafa Taş: "Argoya Karşıyım"

Ankara’nın sevilen sanatçısı Sincanlı Mustafa Taş, sözlerinde argo kelimeler barındıran Ankara müziklerini asla tasvip etmediğini belirti.

Sanatçı Taş, “Müzikte seviye çok önemli. Arkasında durabileceğimiz bir tarz değil. Kültürü bozmamak için dikkatli olunmalı” dedi.

Ankara oyun havalarını Türkiye’ye sevdiren ve efendiliği ile ön plana çıkan Sincanlı Mustafa Taş, Çankaya’daki bir otelde düzenlenen 11. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni’nde “Yılın Ankaralı Sanatçısı Ödülü”ne layık görüldü. Ödül töreni sonrası gazetemize özel açıklamalarda bulunan Ankara’nın sevilen sanatçısı Mustafa Taş, ödüle layık görülmekten mutlu olduğunu ve ödülü ekip arkadaşları ve Ankara halkı adına aldığını söyledi.

ANKARA MÜZİĞİ DÜNYAYA AÇILDI

Ankara müziklerinin dünyaya açıldığını belirten Taş, “Ankara müzikleri eğlenceli, herkesin dinlediği ve onunla vakit geçirdiği müziklerdir. Şimdi dünyaya açıldık. Müziğimizi çok güzel yerlere getirmeye çalışıyoruz. Oyun havalarımız artık her yerde dinlenir hale geldi. Daha öncesinde sadece düğünlerde, eğlencelerde olan müziklerimiz şimdi dünyanın her yerinde dinleniyor. Her yerden davet ediliyoruz. Bu çok mutluluk verici. Bunun buraya gelmesi için tabii ki birçok büyüğümüz ve arkadaşımız emek sarf etti. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah” dedi.

“OYUN HAVALARINDA SEVİYEYİ KORUYALIM”

Taş, sözlerinde argo kelime barındırmayan, daha seviyeli Ankara oyun havalarının söylenmesi için büyük mücadele verdiğini kaydederek, Ankaralı sanatçılara şu çağrıyı yaptı: “Müzikte seviye çok önemli. Gerçekten bu kültürü bozmamak, bu kültüre emek veren insanları hiçe saymamak için gayet dikkatli olunmasını rica ediyorum bütün arkadaşlarımdan.”

“ARGO KELİMELERİ ASLA TASVİP ETMİYORUZ”

Ankara oyun havalarında bazı sanatçılar tarafından kullanılan argo kelimeleri asla tasvip etmediğinin altını çizen Taş, “Tasvip etmiyoruz ve kesinlikle de karşısındayız. Arkasında durabileceğimiz bir tarz değil. Yıllardır da biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Müziklerimizi güzel insanlar dinlesin, güzel bir etkinlik olsun istiyoruz” diye konuştu.

“HERKES MÜZİKLERİMİZİ DİNLİYOR”

Ankara müziklerinin bugün çok iyi seviye olduğunu kaydeden Taş, “Çok mutluyum. Ankara müziklerinin bugünlere gelebileceğini biz bile hayal etmiyorduk. Çok çalıştık, çok uğraştık ailelere, çocuklara, farklı kültürden gelen insanlara sevdirmek için çok çalıştık. Bundan dolayı gururluyum. Ankara müziği, dünyanın her yerinde dinlenebilen müzik haline geldi. İnsanların günlük hayatında vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Dolayısıyla bu kadar güzel yerlere gelmişken tekrar eskiye dönmek olmuyor. Bundan 10-15 yıl öncesindeki durumu anlatmama gerek yok” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN NEŞET ERTAŞ’I ANADOLU’NUN OĞUZ YILMAZ’I VAR”

Kısa bir süre önce vefat eden Ankara’nın usta sanatçısı Oğuz Yılmaz’a ilişkin Taş şunları söyledi: “Oğuz Yılmaz, camianın abisiydi. Hem ondan sonraki hem de ondan önceki kuşağın çok sevdiği birisiydi. Ve bizim başladığımız bu yolun da en başında duran bir sanatçı abimizdi. Bugün bizim işimizi kolaylaştıran bir sanatçı varsa evet o Oğuz Yılmaz’dır. Onun getirdiği seviyeden devralarak biz götürmeye çalışıyoruz. Onun getirdiği seviyeye şu anki Ankara’daki sanatçı arkadaşlarımın, hepimizin çalışmaları da yetmezdi diye düşünüyorum; çünkü Oğuz abinin çok fazla ve çok büyük bir emeği var. Bugün İzmir’den Kars’a konser yapmış tek Ankaralı sanatçıdır. Türkiye’nin Neşet Ertaşı’ı vardır, Orta Anadolu’nun da bir Oğuz Yılmaz’ı vardır. Oğuz abi, Türkiye ve dünya tarafından bilinen ve Türküleri, şarkıları her şekilde dinlenebilen sanatçı büyüğümüzdü. Bize de yolumuzda çok çok ışık oldu. Allah gani gani rahmet eylesin.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA