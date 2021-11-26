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'Sinovac' yerine fazla dozda 'Biontech' aşısı yaptığı iddia edilen hemşireye inceleme

KONYA'da, sağlık merkezine 'Sinovac' aşısı olmaya gelen Semiha Işık'a (23), yanlışlıkla fazla dozda 'Biontech' aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
'Sinovac' yerine fazla dozda 'Biontech' aşısı yaptığı iddia edilen hemşireye inceleme

Semiha Işık, dün, bir toplum sağlığı merkezine giderek 'Sinovac' aşısı olmak istedi. İddiaya göre, hemşire de Işık'a, aşıyı uygulayıp gönderdi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığında Işık'a, Sinovac yerine yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Işık'ı, kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada müşahede altına alınan Işık, yapılan tetkiklerinde ve kontrollerinde sağlık durumunun iyi olması üzerine bugün taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış aşı uygulayan hemşire hakkında inceleme başlattı. Fazla uygulanan dozun ne kadar olduğu da yapılacak inceleme sonucu tespit edileceği öğrenilirken; taburcu olan Işık'ın da yine filyasyon ekipleri tarafından sürekli kontrol edileceği belirtildi.

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