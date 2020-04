Siteler üretime devam ediyor

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, koronavirüs salgınının devam ettiği bu günlerde mobilyanın kalbi durumundaki Siteler’de, ekonomiyi canlı tutabilmek için üretimin büyük oranda devam ettiğini kaydetti.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, koronavirüs salgınının devam ettiği bu günlerde Türkiye’de mobilyanın kalbi durumundaki Siteler’de, işlerdeki düşüşe rağmen üretimin büyük oranda devam ettiğini söyledi.

ÜRETİM SÜRECİNDE SOSYAL MESAFE KORUNUYOR

Siteler’de işinin başında olan esnafın ve çalışanların, koronavirüs salgınına karşı mesai saatlerinde de sosyal mesafeyi koruyarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Başkan Taklacı, bölgedeki esnafın bu zorlu günlerde ekonomiyi canlı tutabilmek için büyük fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ…

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başkan Taklacı, koronavirüsten olumsuz etkilenen esnafların ayakta kalabilmek için destek istediğini açıkladı.

“Türkiye yürümek zorunda. Devletimizin her zaman yanındayız; ancak devletimizin de bu zor günlerde dükkanını siftahsız kapatan, giderlerini karşılamakta güçlük çeken esnafın elinden tutması lazım” diyen Başkan Taklacı, “Siteler esnafı her zaman olduğu gibi devletinin ve milletinin yanında hareket edecek. Bu zor günleri gerekirse kepenk kapatmadan üretime ara vermeden sürdürecektir. Ancak alınması gerekli tedbirler bulunmakta ve küçük esnafın yanında olmak esnafımıza can suyu açısından bir hayli önem arz etmektedir” dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Başkan Taklacı, esnafın Hükümetten beklediği destekleri şöyle sıraladı: “

-Virüs salgınından dolayı etkilenen Siteler esnafımızın Muhtasar ve KDV tevkifatı, SGK prim borçlarından, stopajdan 6 ay için muaf tutulması gerekmektedir.

-Esnafımıza 6 ay boyunca kira desteği sağlanmalıdır.

-Kredi ihtiyacı olan esnafımıza sicil affı düzenlenmeli, faizsiz kredi çekebilmesinin önü açılmalıdır.

-Açık olan esnafımızın yanında çalışan personel ücretlerinin yarısını, kapalı esnafımızın yanında çalışan ücretlilerin tamamı 6 ay boyunca devlet tarafından ödenmelidir.

-Özellikle HALKBANK’ın sağladığı 25 bin TL esnaf kredi desteği var. Bu 25 bin TL desteğinde faizlerin de devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Esnaf, ‘faizle para çekersem yarın iş olmazsa nasıl ödeyeceğim?’ düşüncesi var.”

ZOR DURUMDAKİ ESNAFIN ELİNDEN TUTULSUN

Siteler’in bu süreci üretime devam ederek götüreceğini, onun için Hükümet’ten beklenen bu desteklerin bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Taklacı, “Esnaflarımızın ayakta kalabilmesi için devletimizin desteğine ihtiyacı var, yoksa esnafımız çok zor durumda kalır. Devletimizin her zaman yanındayız ancak devletimiz de zor durumdaki esnafın elinden tutması gerekiyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-