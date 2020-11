Siteler’de yangın riskinin yüksek olması nedeniyle “SİGORTACILAR GİRMİYOR”

ABB Meclis toplantısında Siteler’deki yangınla ilgili konuşan AK Partili Meclis Üyesi Edip Balcı, “Siteler’in yapı itibariyle yangına yatkınlığı var. Bu nedenle o bölgeye sigortacılar girmiyor; esnaf dertli. Bu konuda gereken desteği vermeliyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kasım ayı 4. olağan meclis toplantısının 97. birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal’ın başkanlığında önceki akşam gerçekleştirildi. Konferans salonundaki meclis toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafe gözetilerek yapıldı.

Toplantıda Siteler’deki bir dükkanda meydana gelen yangın gündeme geldi. Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal, yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini sundu.

“CANI PAHASINA MÜDAHALE ETTİLER”

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Siteler’de çok ciddi bir yangın meydana geldiğini ve Ankara İtfaiyesi’nin ilk 3 dakikada olay yerine intikal ederek yangına canı pahasına müdahale ettiğini söyledi. Neslihanoğlu, itfaiye personeline ve onlara yangında yardımcı olan diğer personellere teşekkür etti.

“SİTELER İSTASYONU KUVVETLENDİRİLSİN” TALEBİ

Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse ise Siteler’de meydana gelen yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. “Can kaybı olmaması bir tesellidir” diyen Köse, “Yaşar Bey, itfaiyenin yangına 3. dakikada ulaştığını söyledi bu önemli bir şey. Yakında da itfaiye istasyonu var ulaşması çok önemli. Bununla beraber ulaştıktan sonra ne yaptığı, ne kadar kapasitesinin olduğu, söndürmeyi neyle yaptığı bunlar da çok önemli.

Mağdur esnaf arkadaşımızı ziyaret ettik. Bu ziyarette yakındaki itfaiye ekibinin geldiğini ancak yeterli olmadığını söyledi. Burada bizim Siteler’le ilgili önerimiz. Orada bir itfaiye istasyonu var. Bu istasyonun biraz daha kuvvetlendirilmesinin bundan sonraki yangınlarda etkili olmak, hasarı etkilemek konusunda önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“123 ARAÇ VE 225 PERSONELLE YANGINA MÜHAHALE EDİLDİ”

CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, AK Parti Grubu tarafından yangına itfaiyenin zamanında ve yeterli sayıda müdahale etmediği iddialarını yalanlayarak şu bilgileri verdi: “3. dakikada itfaiyeci arkadaşlarımız yangına ulaştı. Bu resmi veriler, 9 dakika sonra Altınpark’tan, 17 dakika sonra merkez istasyondan araç ulaşımı sağlanmış yangına. Burada 123 araç ve 225 personelle itfaiyeci arkadaşlarımız orada mücadele ettiler. İtfaiyeci arkadaşlarımız canları pahasına ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onları motive edersek, destek olursak işlerinde daha başarılı olurlar diye düşünüyorum. Çünkü bunların yaptıkları iş kolay değil canlarını ortaya koyuyorlar.”

YENİ İTFAİYE ARAÇLARI ALINACAK

Yaşar Neslihanoğlu, Ankara İtfaiyesi’nin araçlarının yenilenmesi Meclis’ten oy birliği ile ilgili alınan karara ilişkin ise, “Şu an bir kısım araçların alınması için itfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre ilgili ihaleler yapılmış, alım süreci başlamış. Muhtemelen de yılbaşı ve sonrasında kredinin ilk kısmı ile ilgili alım tamamlanacak” diye konuştu.

“YÜRÜYEREK GİTSE YARIM SAATE GİDER”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de “Yangında mağdur olan esnaflarımıza geçmiş olsun diyorum. Kimse yangın çıkmasını istemez. Yangın çıktığında itfaiyeci arkadaşlarımız mağduriyeti gidermek ister” ifadelerini kullandı. Beker, sosyal medyada dolaşan “bir buçuk –iki saatte yangına müdahale edildi” iddialarına karşı ise şunları söyledi: “Buraya itfaiye yürüme mesafesinde, itfaiye yürüyerek gideyim dese yarım saatte gider. Bunun üzerine fazla konuşmamıza gerek yok. İtfaiyemiz elinden geleni yapmıştır. Meclisimiz de itfaiye araçlarının alınması için kredi kullanma yetkisini vermiştir. İnşallah yeni araçlar alınacak. En güzel donanımıyla Ankara’mıza hizmet edecek.”

“SİGORTACILAR YANAŞMIYOR”

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Edip Balcı ise Siteler’deki yangına ilişkin şunları aktardı: “Altındağ Belediye Meclis üyesi olarak sıkça o bölgede bulunduk. O bölgeyi birçok arkadaşımız da bilir. Siteler sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin mobilya merkezi. Oranın istihdam anlamında ekonomiye katkısı anlamında gücünün ne olduğunu biliyoruz. Oraya gereken desteği her zaman vermemiz gerekiyor. Siteler’de geniş bir alanda konumlanmış konumda. Ancak zaman zaman elim kazalar meydana gelmekte maalesef. Kimse istemez ancak buradaki yangının oluşmasında sebebiyet veren her şeyin önlemi alınması gerekmektedir. Burada özellikle belirtmem gereken bir konu var ki Siteler esnafının da dert yandığı bir konu. Maalesef o bölgeye sigortacılar girmiyor. O bölgenin yapı itibariyle yangına yatkınlığı konusunda, sigorta konusunda ciddi anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu oradaki esnafımız her defasında söylüyorlar. Bununla ilgili de gereken desteği vermemiz gerekiyor.”

ELMADAĞ’A MEZBAHANE YAPILACAK

Meclis toplantısında Elmadağ’a yapılması için geçtiğimiz ay görüşülen ve yapılacak alanda konut parselleri yer aldığı için Meclis kararı ile ertelenen mezbahane önerisi bu ay yeniden gündeme geldi. Mezbahanenin yapılacağı bölgedeki konut alanlarından yüzde 90 muvafakat alındığı ve burada konut dışı kentsel çalışma alanına çevrildiği bilgisi verildi. Elmadağ’a mezbahane yapılması önerisi oy birliği ile kabul edildi. Meclis’teki tüm gruplar Elmadağ’a yapılacak mezbahanenin hayırlı olmasını diledi.

YATIRIMLARA DESTEK VERMEK ÖNEMLİ

Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bazı düzenlemeler yapılarak bu ay gündeme geldi ve kabul ettik. Elmadağ’ımıza hayırlı olsun, oradaki büyük bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Kalecik ve Akyurt’ta da benzer ihtiyaçlar olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, beraber yaptığımız toplantıda ifade etmişti. Önümüzdeki süreçte oradaki ihtiyaç da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını umuyorum. Sadece Elmadağ’da değil Ankara’nın değişik yerlerinde bu çeşit ihtiyaçlar var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür yatırımlara destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-