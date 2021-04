Sivil toplum kuruluşlarından 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki

104 emekli amiralin yayınladığı darbe çağrışımı yapan bildiriye ilişkin Ankara’da faaliyet gösteren Çankırılı sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi.

104 emekli amiralin yayınladığı darbe çağrışımı yapan bildiriye ilişkin Ankara’daki Çankırılı sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi.

Çankırılı STK’ların sosyal medya hesabından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin ve milletimizin hizmetkârı olan Çankırılı yârenler olarak, Türk milletinin; istiklal, istikbal ve istikrarını bozmak isteyen her kim olursa olsun, dün olduğu gibi bugün de yarın da her türlü vesayete, kem bakışa ve kalkışmaya karşı milletimizin iradesine ve demokrasimize sahip çıktığımızı, canımızla, kanımızla devletimizin ve milletimizin her daim yanında olduğumuzu Çankırı’mızın federasyonları ve federasyonlara bağlı bütün dernekleri ile birlikte bir kez daha ifade ediyoruz: ‘Ruhumuz İslam, bedenimiz Türkiye, bayrağımız Ayyıldız, devletimiz Türkiye Cumhuriyetidir. Ne mutlu Türküm diyene.”

Çankırı Dernekler Federasyonu

Yapraklı Dernekler Federasyonu

Kurşunlu Dernekler Federasyonu

Orta Dernekler Federasyonu

Ilgaz Dernekler Federasyonu

Çerkeş Dernekler Federasyonu

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-