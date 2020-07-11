Siz yapmayın Sayın Başkan 

ANKARAPARK’ın savunulacak bir tarafı var mı Allah aşkına?

Başından itibaren büyük bir hata değil miydi?

Öyle sıradan bir “park” değil ANKAPARK.

Yaklaşık 2 katrilyon liraya mal edilen dev bir “lunapark”.

Ve devletin elindeki en değerli arazilerden birinin üzerine yapıldı.

Melih Bey, böyle bir lunapark ihtiyaç mı değil mi bakmaksızın, en yapıcı uyarılara da kulağını kapatarak, “yaptım oldu” dedi.

Gökçek’e göre ANKAPARK’la Ankara’ya turist yağacaktı!

Özellikle Çin’liler Ankara’ya akın edecek, dinozor heykelli oyun alanlarında çılgınlar gibi eğlenip, para harcayacaklardı.

Sonuç?

Yerine göreve gelen Mustafa Tuna bey bile şikayet etti ANKAPARK’tan.

Açılması için halen eksikleri bulunduğunu, bunların tamamlanacağını ancak taliplisi olmadığını söylüyordu Sayın Tuna.

Eksiklerini tamamlayıp, işletmeye verilmek üzere ihale açtı Büyükşehir, talipli çıkmayınca ertelendi.

En son, 2018’in sonunda yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu’na verildi ANKAPARK’ın işletmesi.

Sonuç?

Turist murist gelmedi. Firma giriş ücretlerini düşürüp yerli müşterilere yöneldi; Ankara’nın Sincan gibi ilçelerindeki gelir seviyesi düşük vatandaşların mahallelerinde reklam otobüsleri dolaştırdıysa da, yine umduğunu bulamadı.

Firma bırakın kar etmeyi içeri girdi…

Çalışanların maaşlarını ödeyemedi örneğin… En trajiği de faturalarını ödeyemediği için elektriğinin kesilmesi oldu.

ANKAPARK bugün açık bile değil; açılamıyor, işletilemiyor.

Arazi de 2 katrilyon lira da heba oldu gitti bu şekilde.

Durum bu iken, Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse’den gelen bir açıklama hayli dikkatimi çekti.

Sayın Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, ANKAPARK üzerinden yükleniyor.

“ANKAPARK’ı çürütme” diyor, “Orası eğer çürüyecekse sorumlusu Yavaş’tır” diye ekliyor.

Ve “Beceremiyorsa versin biz çalıştıralım” teklifinde bulunuyor.

Eminim ki Mansur Bey’i bir hayli memnun etmiştir, bu sözler. O’na hizmet ediyor çünkü.

ANKAPARK ile muhalefetin eline bulunmaz bir koz verilmişti zaten, bu teklif ile zil takıp oynuyorlardır!

Büyükşehir çıkıp, “Tamam al, en son sizin kiraya verdiğiniz fiyattan size kiraya verelim, siz işletin” dese, ne yapacaksınız?

2020 Mali Yılı Bütçesi 457 milyon lira olan Mamak Belediyesi, yıllık 26 milyon 400 bin lira kiranın üstesinden gelebilir mi?

İşlemeyen, gelen gidenin olmadığı ve kimin ne yapacağı ANKAPARK için her yıl bu kadar para nerden nasıl temin edilir; niye edilir?

Sayın Köse’nin öncelikli teklifi Büyükşehir’in kendisinin işletmesi olabilir.

O zaman da vatandaş “Madem öyle siz neden işletmediniz de özel bir firmaya kiraya verdiniz” diye sormaz mı?

Neresinden tutarsanız tutun elde kalan bir iş ANKAPARK.

Sayın Murat Köse’ye tavsiyem, ANKAPARK’ı savunmaya çalışarak, Mamak’taki başarılı hizmetlerini gölgelememesidir.

Sayın Köse yönetimindeki Mamak Belediyesi tarafından en son geçtiğimiz hafta 13 proje birden açılarak, hizmete sunuldu.

Bunlar Şehitlik, Zirvekent, Anfi Tiyatro ve Abidin Paşa Uyanık Kütüphaneleri, Neşet Ertaş, Şehitlik, Muhsin Yazıcıoğlu, Gülveren, Üreğil, Kartaltepe ve Saime Kadın Millet Kıraathaneleri ile Kartaltepe Macera Parkı ve Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi…

Özellikle Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi, Ankara’da bir ilk olmasıyla göz doldurdu.

Belediyenin ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planladığı bebek kütüphanesinde, çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla etkinlikler düzenlenmesi; bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor; ailelere kişisel gelişim eğitimleri verilmesi öngörülüyor…

Böyle güzel ve hayırlı hizmetlere yenilerini eklemek varken, ANKAPARK’a dokunarak neden yanıyorsunuz ki?