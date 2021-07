SMA testine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Spinal Musküler Atrofi (SMA) testine yeni evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

Toplum sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testine Başkentli yeni evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 21 Nisan tarihinde yaptığı duyurunun ardından “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden bugüne kadar bin 500'ün üzerinde yeni evlenecek çift başvuruda bulunurken, 800'e yakın test yapıldı.

TEST ÜCRETİNİ BÜYÜKŞEHİR KARŞILIYOR

Başkent Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yaptırmaları için tanıtım kampanyası başlattıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş her hemşehrisinin can sağlığını önemsemekte, Ankaralıların her derdiyle hemhal olmakta ve ‘iyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla hareket etmektedir. Belediyemiz bugüne kadar yalnızca tedavi edici yöntemlerle kontrol altına alınmak istenen SMA’yı önlemek ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için Başkent Üniversitesi ile bir protokol yaptı. Başkent Üniversitesi’nde yapılan teste genç çiftlerin ilgisi yoğun olmaya başladı. Evlenip mutlu bir yuva kurmak isteyen Ankaralı hemşehrilerimiz ‘forms.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvurarak, giderleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenmek koşuluyla Başkent Üniversitesi'nde SMA testi yaptırabilir. 2021 yılında Ankara'da 35 bin çiftimizin evleneceğini öngörüyoruz. Başlattığımız tanıtım kampanyası kapsamında Nüfus Müdürlüklerine, Evlendirme Dairelerine tanıtıcı broşürler dağıtacağız. Evlenecek her çiftin hem bilgi edinmelerini hem de Büyükşehir Belediyesine nasıl başvuracaklarını öğrenmelerini sağlayacağız.”

SONUÇLAR 21 GÜNDE ÇIKIYOR

Yeni evlenecek çiftlerin SMA testi konusunda duyarlı olmalarını ve test yaptırmalarının önemini vurgulayan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin de şu bilgileri paylaştı:

“Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda çocuğun da hasta olma olasılığı çok yüksek oluyor. Hastalığın tedavisi çok güç ve maliyetli. Bu nedenle önleyici bir yaklaşım olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında gerçekleştirilen bir protokolle yeni evlenecek çiftlere istemeleri halinde SMA testi yapıyoruz. Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda doğacak çocuk açısından kaygılanmamak adına bu testi önemli buluyoruz. Ülkemizde hastalığın rastlanma olasılığı oldukça yüksek. Bu toplum sağlığı projesine umarım çiftler başvururlar. İsteğe bağlı olduğu için yeni çiftlere bu testi yaptırmalarını öneriyoruz. Polikliniğimize başvuran çiftlerin girişlerini yaptıktan sonra 21 iş gününde sonuçlarını çıkararak veriyoruz.”

PROJE SAĞLIKLI VE MUTLU GELECEK NESİLLER İÇİN HAYATA GEÇİRİLDİ

Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz test yaptıran genç çiftler, Büyükşehir Belediyesinin bu desteği için teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Eda Oral: “Böyle bir uygulamanın yapılması çok güzel. Aklımızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Sosyal medyada da SMA hastası çocuklar için, bebekler için yardım ve destek kampanyaları karşımıza çıkıyor. Bunlar da bizim canımızı yakan, üzen şeyler. Bunlarla karşılaşmamak adına, bu durumları yaşamamak için Büyükşehir Belediyesinin yardımlarıyla herkes bu testleri yaptırırsa bu tarz sorunları ve üzüntü verici olayları yaşamayız.”

-Esma Kaya: "Testlerden çok memnunuz. Mansur başkana ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz."

-İhsancan Öcalan: “Twitter'da sıklıkla bağış ve yardım kampanyalarını görüyoruz. SMA hastalarının tedavileri için milyon dolarlar gerekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için SMA testini bizlere sunduğu için Mansur başkana ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”



-Ali Babadağ: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu hizmetten dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni evlenecek çiftlerin bu testi yaptırması çok önemli. Son dönemlerde SMA hastası çocukların durumları çok gündeme geliyor. Herkese bu testi yaptırmalarını tavsiye ederiz.”

-Sinan Büyükaydın: “Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu hizmetini çok yararlı buluyorum. Diğer tüm belediyelerce de yapılmasını isteriz. Bu hastalıkla mücadele büyük maddi güç istiyor. Bununla ilgili olarak önceden tedbir almak amaçlı başkanımızın başlattığı kampanya doğrultusunda biz de bu imkandan yararlandık.”