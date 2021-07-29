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Sokak Hayvanları İçin 7/24 Mesai

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.
Sokak Hayvanları İçin 7/24 Mesai

Büyükşehir Belediyesi Başkent’te hayvan dostu projelerine hız kesmeden devam ediyor. 
Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda ve sağlıklı yaşam sürmesi için ücretsiz kuduz aşısı, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarına imza atan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Konya Yolu üzerinde açtığı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi’nde (KISAMER) 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. 

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SOKAK HAYVANLARININ HİZMETİNDE BİR MERKEZ

Kuduz aşısından kısırlaştırmaya, iç dış parazit tedavisinden sahiplendirmeye kadar pek çok konuda sokak hayvanları için ücretsiz hizmet veren KISAMER, Başkentli hayvanseverlerin tercih ettiği adreslerin başında geliyor.
    Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ile Gölbaşı Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nden sonra hizmete açılan KISAMER; Oran Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 475 adresinde sokak hayvanları için yoğun mesai harcıyor.
    KISAMER’in kısa bir süre önce açılmasına rağmen hayvanseverlerden tam not aldığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, vatandaşların merkez için E-Pati üzerinden ya da “0539 220 67 05” numaralı telefondan randevu alabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:
“Sokak canlarımız için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla E-Pati uygulamamızı da devreye soktuk. İnternet üzerinden başvuru ile hem yaralı sokak canlarımızın tedavi ve takiplerini hem de sahiplendirmelerini uygulama üzerinden kolayca yapabiliyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz KISAMER’de kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Merkezden randevu işlemleri E-Pati uygulamamız üzerinden de yapılıyor. Sokak hayvanlarımızı önceleyen çalışmalarımız doğrultusunda ayrıca gönüllü hayvanseverlerle her ayın ikinci cumartesi günü saat 14.00’te geçici bakımevlerimizde bir araya gelmeye devam ediyoruz.”

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“KISAMER’DE SOKAK HAYVANLARINI EMİN ELLERE EMANET EDİYORUZ”

    Sokakta besledikleri sahipsiz hayvanları kısırlaştırmak için KISAMER’e getiren vatandaşlar ise merkezden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:
-Doğkan Yaycı:“Hayvanları çok seviyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Bu noktada yapılabilecek en iyi hizmetin kısırlaştırma olduğunu düşünüyorum. Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesine getiriyorum. Emin ellere emanet ediyorum. Ameliyat sonrası alıyorum. Burayı soysal medyadan görmüştüm. Araştırdım yorumlar çok iyiydi. Çok memnunum.”

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-Özer Aktaş: “Sokakta baktığım kedimizi getirdim. Hem kendi iyiliği hem de bizim için kısırlaştırmak istedim. Bu hizmetten çok memnunum. Ücretsiz olması bizim için büyük bir imkan. Merkezin sadece sokak hayvanlarına hitap etmesi çok güzel.”
 

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