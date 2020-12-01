Sokak hayvanları unutulmuyor

Pursaklar Belediyesi, salgın ve kış şartlarından olumsuz etkilenen hayvanları bu süreçte unutmuyor. Belediye birçok noktaya mama ve su bırakıyor. Terk edilen hayvanlar ise barınağa götürülerek koruma altına alınıyor.

Ertuğrul Çetin başkanlığındaki Pursaklar Belediyesi, dünyayı paylaştığımız hayvanlar için yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü takdir topluyor. Pursaklar Belediyesi, ilçede çok farklı hayvan türlerini misafir ederek hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMUYOR

Pursaklar Belediyesi yeni tip koronavirüs ve kış şartlarından ötürü olumsuz etkilenen hayvanları da bu süreçte unutmuyor. Sahada virüse karşı etkin mücadele eden Pursaklar Belediyesi, salgın nedeniyle yeniden iş yerlerinin kapanması sonucuyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Belediye ekipleri tarafından, ilçedeki birçok noktaya rutin olarak mama, yem ve su bırakılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ve veteriner hekimler, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpeklere mama ve su takviyesi yaparak beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

“AÇ VE SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, kış şartlarından dolayı ve işyerlerinin tekrar kapanmasından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının bu süreçte yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevimli dostlarımızın bu durumdan etkilenmemeleri için sokak hayvanlarını aralıksız olarak beslemeye devam edeceğiz’’ dedi.

YENİLENEN HAYVAN BARINAĞINDA KORUMA ALTINA ALINIYORLAR

Pursaklar Belediyesi, ilçe sokaklarında başıboş gezen, yaralanmış ve hasta hayvanlara şefkat elini uzatarak, onları da hayata bağlıyor. Hayvanların güvenli ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan barınak geçtiğimiz yıl yenilenmişti. Hijyenik koşullar altında bakılan hayvanlar sıcak ve konforlu kulübelerde kış mevsimini sorunsuz geçirebiliyor. Daha modern bir görünüme kavuşan hayvan barınağının kapasitesi artırılarak daha çok sokak hayvanı koruma altına alınıyor. Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek, bakıma muhtaç durumda olan sokak hayvanları böylelikle belediyenin gözetimini altında tutuluyor. Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü Hayvan Barınağı Pursaklar Belediyesi aşılama, kısırlaştırma, küpeleme estetik ve hijyenik bakımı gibi birçok hizmeti de veriyor.

İYİLEŞTİRDİĞİ HAYVANLARI SAHİPLENDİRİYOR

Hayvanlara kol kanat geren Pursaklar Belediyesi, sevgiye muhtaç kimsesiz sokak hayvanlarını da sahiplendiriyor. Belediye ekipleri, yüzlerce kedi ve köpeğin hem yeni bir sıcak yuvaya kavuşmasına aracılık ediyor hem de vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyor. Vatandaşlar, https://www.pursaklar.bel.tr/ internet sitesi üzerinden https://sahiplendirme.pursaklar.bel.tr bölümüne tıklayarak can dostunu resmine ve özelliklerine bakarak sahiplenebiliyor. Pursaklar'da bulunan hayvan barınaklarında çok sayıda kedi ve köpek hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

ANKARA KEDİSİ’NE SAHİP ÇIKILIYOR

Pursaklar Belediyesi, 2017 yılında Saray Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açılan Kedi Evi’yle nesli tükenme tehlikesi altında olan Ankara Kedisi’ne de sahip çıkıyor. Uzun ve parlak tüyleri, farklı gözleri ile Türkiye'nin önemli ulusal hazinelerinden olan Ankara kedisinin yaşatılması için Pursaklar Belediyesince 2017 yılı ekim ayında açılan Ankara Kedisi Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde koruma altında tutulan kediler, eşleştirmeler sonrasında sahiplendiriliyor.

PURSAKLAR’IN YENİ MİSAFİRLERİ: TAVUS KUŞLARI

Pursaklar Belediyesi tarafından, Atatürk Parkında yapımı tamamlanan tavus kuşu evinin yeni sahipleri geldi.

Pursaklar Belediyesi, son olarak Saray Mahallesinde yer alan Atatürk Parkı içerisinde tavus kuşları için ev yaptı. Pursaklar halkının nefes aldığı Atatürk Parkı, belediye ekipleri tarafından yeniden düzenlemeye gidilerek yapımı tamamlanan tavus kuşu evi ile birlikte doğa ile iç içe bir yaşam alanına dönüştürüldü.

PURSAKLAR ÇOK FARKLI HAYVANLARA KUCAK AÇIYOR

Farklı hayvanlar için de Pursaklar’da özel yaşam alanları oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Atatürk Parkı içinde yapımını tamamladığımız tavus kuşu evi, gençlerimize ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Ayrıca tavus kuşlarının rahat bir ortamda hayatını sürdürmesi, hemşehrilerimizin de temiz ve düzenli bir ortamında onlarla bir araya gelebilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-