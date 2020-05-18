Sokaklar ilmek ilmek dokunuyor

Pursaklar Belediyesi, geleneksel Türk motif ve desenlerini ilçe sokaklarına deyim yerindeyse ilmek ilmek dokumaya devam ediyor. Türkiye’de bir başka yerde örneği olmayan uygulama büyük ilgi görüyor.

Pursaklar Belediyesi, halı ve kilim gibi dokumaların üzerine ilmik ilmik işlenen geleneksel Türk motif ile desenleri, ilçenin sokaklarına uygulamaya devam ediyor. Görenleri hayran bırakan, Türkiye’de bir başka yerde örneği olmayan desenli ve motifli kilit taşı çalışması son olarak Cengaver Sokak’a uygulandı. İlçedeki Saray Sokak’ın desenli kilit çalışmaları da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde belediye ekiplerince hızla bitirilmeye çalışılıyor. Farklı renk ve motiflerdeki kilit parke taşlarının belirlenen yerlere özenle döşenmesi ile ilçeye estetik bir görüntü kazandırılıyor. İçinde ilginç motif ve desenlerin yer aldığı kilit parke taşlarının döşenmesi sokaklara farklı bir hava katıyor.

TÜRKİYE’DEN TAKDİR TOPLAYAN UYGULAMA

Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatıyla ilçedeki deforme olmuş sokakların yollarına deyim yerindeyse ilmik ilmik işlenen ata yadigarı motif ve desenler, vatandaşların bir hayli dikkatini çekiyor. Türkiye’de bir başka örneği olmayan bu uygulama yurdun dört bir yanından büyük takdir topluyor.

BAŞKAN ERTUĞRUL ÇETİN YAKINDAN İLGİLENİYOR

Pursaklar’ın genç ve çalışkan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleneksel motif ve desenlerin işlendiği sokak yenileme çalışmalarını yakından takip ediyor. Her desenli sokak yenileme çalışmalarında ilk taşı Başkan Çetin’in koyduğu görülüyor. İlçede çok sayıda sokak, söz konusu bu dikkat çeken uygulamayla yenilendi, yenilenmeye de devam ediyor. Bu uygulamayla ilklere de imza atılmış oluyor. Pursaklar Belediyesi, ilçe devlet hastanesinin içerisinde uyguladığı kilitli parke motifi ile Türkiye’deki en büyük parke taşı uygulamasını gerçekleştirdi.

GÖRENLER HALI SANIYOR

Başkan Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından bir sokak çalışmasının daha sonlandığını duyurdu. Başkan Çetin paylaşımının altına şu sözlerle ekledi: “Ata yadigarı motifler! Görenler halı sanıyor. Cengaver Sokağımızın yenilenmesi tamamlandı. Hayırlı olsun.”

NORMAL UYGULAMAYLA ARASINDA FİYAT FARKI YOK

Desenli ve motifli kilit taşı çalışması ile normal kilit taşı uygulamasının arasında fiyat farkının olmadığı öğrenildi. Deyim yerindeyse sokaklara ilmik ilmik işlenen geleneksel Türk motifi işlemeleri uygulamasının diğerine göre biraz daha zahmetli olduğu ifade ediliyor. Çalışmaların tümü Pursaklar Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

DUVARLAR RENKLENİYOR

Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan okul duvarlarına estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimini de gerçekleştiriyor. Pursaklar Belediyesi, ilçedeki estetik ve güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor. Yolları desen ve motiflerle işleyen belediye ekipleri ilçenin duvarlarına da estetik dokunuşlar yapıyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilen okul duvarları, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile adeta bir sanat galerisi haline geldi. Merkez Mahallesi’nde bulunan Satı Öztürk İlkokulu’nun görüntü kirliliği oluşturan boş duvarlarına ressamlarca birbirinden özgün, sanatsal çalışmalar yapıldı. Boş duvara yapılan resim çalışması ilçe merkezine adeta renk kattı.

İLÇEMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Pursaklar’ı her anlamda güzelleştirmeye yönelik adımlar attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ; ‘‘İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getiriyoruz. Pursaklar’ı farklı kılan bu çalışmamız, sanata verdiğimiz değerin de en önemli göstergesidir. Okul duvarına yapmış olduğumuz bu sanatsal çalışma ile çocuklarımızın ufkunu açıyor, aynı zamanda onları sanatsal resimler yapma yönünde de teşvik ediyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım tamdır’’ dedi.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-