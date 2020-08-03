Sokakları ilmek ilmek dokunuyor

Pursaklar Belediyesi, halı ve kilim gibi dokumaların üzerine işlenen geleneksel Türk motif ile desenleri ilçenin sokaklarına uygulamaya devam ediyor. Türkiye’de bir başka örneği olmayan bu uygulama vatandaştan tam not alıyor.

Ertuğrul Çetin Başkanlığındaki Pursaklar Belediyesi, halı ve kilim gibi dokumaların üzerine ilmik ilmik işlenen geleneksel Türk motif ile desenleri, ilçenin sokaklarına uygulamaya devam ediyor. Görenleri hayran bırakan, Türkiye’de bir başka yerde örneği olmayan desenli ve motifli kilit taşı çalışması hızla devam ediyor. Belediye ekipleri, Pursaklar’ın sokaklarını deyim yerindeyse ilmek ilmek dokumak için yoğun bir mesai veriyor.

SOKAKLAR RENKLENİYOR

Daha çok halı ve kilim gibi dokumaların üzerine işlenen geleneksel Türk sanatı motifleri ilçede en son Sağlam Sokak, Kıvrım Sokak ve Ballı Baba Sokak’ta da uygulandı. Kavurucu sıcağa rağmen belediye çalışanları hızlı bir şekilde sokakları güzelleştirdi. Farklı renk ve motiflerdeki kilit parke taşlarının belirlenen yerlere özenle döşenmesi ile sokaklara estetik bir görüntü kazandırıldı. İçinde ilginç motif ve desenlerin yer aldığı kilit parke taşlarının döşenmesi sokaklara farklı bir hava kattı.

HER HAFTA AÇILIŞ YAPILIYOR

Her hafta geleneksel Türk sanatı işlemelerini taşıyan birkaç sokak açılıyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Tirebolu Sokak, Ceyhan Sokak, Ertuğrul Gazi Bağlantı yolu bitirilerek hizmete açıldı.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR

Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatıyla ilçedeki deforme olmuş sokakların yollarına deyim yerindeyse ilmik ilmik işlenen ata yadigârı motif ve desenler, vatandaşların bir hayli dikkatini çekiyor. Türkiye’de bir başka örneği olmayan bu uygulama yurdun dört bir yanından büyük takdir topluyor. İnsanlar, ilmek ilmek işlenen sokakların farklı bir havaya büründüğünü kaydediyor.

BAŞKAN ÇETİN YAKINDAN İLGİLENİYOR

Pursaklar’ın genç ve çalışkan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleneksel motif ve desenlerin işlendiği sokak yenileme çalışmalarını yakından takip ediyor. Her desenli sokak yenileme çalışmalarında ilk taşı Başkan Çetin’in koyduğu görülüyor. İlçede çok sayıda sokak, söz konusu bu dikkat çeken uygulamayla yenilendi, yenilenmeye de devam ediyor. Bu uygulamayla ilklere de imza atılmış oluyor. Pursaklar Belediyesi, ilçe devlet hastanesinin içerisinde uyguladığı kilitli parke motifi ile Türkiye’deki en büyük parke taşı uygulamasını gerçekleştirdi. Bu uygulama da Türkiye’de büyük ilgi uyandırdı.

SANAT İCRA EDİLİYOR

GÖRENLER HALI SANIYOR

Başkan Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından üç sokak çalışmasının daha sonlandığını duyurdu. Başkan Çetin paylaşımının altına şu sözlerle ekledi: “Üç sokak daha bitirdik. Kavurucu sıcak altında özverili bir şeklide sanat icra eden ustalarımıza teşekkür ediyorum. Sağlam Sokak, Kıvrım Sokak, Ballı Baba Sokak hayırlı olsun.” Başkan Çetin, söz konusu çalışmayı ilk kez görenlerin halı sandığını da kaydediyor.

NORMAL UYGULAMAYLA ARASINDA FİYAT FARKI YOK

Desenli ve motifli kilit taşı çalışması ile normal kilit taşı uygulamasının arasında fiyat farkının olmadığı öğrenildi. Deyim yerindeyse sokaklara ilmik ilmik işlenen geleneksel Türk motifi işlemeleri uygulamasının diğerine göre biraz daha zahmetli olduğu ifade ediliyor. Çalışmaların tümü Pursaklar Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

ÇALIŞAN PERSONELE SÜRPRİZ

Başkan Çetin, kavurucu sıcağa rağmen yoğun bir şekilde çalışan personelleri sık sık ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Başkan Çetin son ziyaretinde ise eli boş gitmedi. Çalışan personellere bu sıcakta serinlemeleri için dondurma ikram etti.

DUVARLAR RENKLENİYOR

Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan okul duvarlarına estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimini de gerçekleştiriyor. Pursaklar Belediyesi, ilçedeki estetik ve güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yolları desen ve motiflerle işleyen belediye ekipleri ilçenin duvarlarına da estetik dokunuşlar yapıyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilen okul duvarları, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile adeta bir sanat galerisi haline geliyor.

“PURSAKLAR’I GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Pursaklar’ı her anlamda güzelleştirmeye yönelik adımlar attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şu ifadeleri kullanmıştı: ‘‘İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getiriyoruz. Pursaklar’ı farklı kılan bu çalışmamız, sanata verdiğimiz değerin de en önemli göstergesidir. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım tamdır.”



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-