Sosyal medya ve algı

Sosyal medyada algı öyle bir boyuta ulaştı ki sadece siyasetçisi, gazetecisi, bürokratı, trolü değil hemen hemen tüm kullanıcılar savundukları ideoloji için algı yapar oldu. İşin en kötü yanı ise bir kullanıcının gerçek olmayan bir görüntü üzerinden yaptığı algıya; siyasetçisi, gazetecisi hatta ve hatta ülkenin aydınları dâhi gerçekliğini sorgulamadan destekler oldu. Hâl böyle olunca da dezenformasyon doruk noktalara ulaştı. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığı artık bilinemiyor. Bilinse dahi iş işten geçmiş oluyor. Bir lâf vardır, “at izi it izine karıştı" diye.

Tam da günümüz Türkiye’sinin sosyal medyasını ifade ediyor. Bu da yetmezmiş gibi bazı kullanıcılar bugün savunduklarını ertesi gün savunmuyor. Günlük siyasete göre şekil alıyor. Bunu özellikle belirli bir kesimi destekleyen gazeteciler yapıyor. Nabza göre şerbet veren bu gazeteciler, sabah söylediklerini akşam inkar ediyor. Adına da gazetecilik diyor. Doğru bir tanedir, yanlış binlerce. Ağızdan çıkan her sözde ok gibidir, yayından bir çıktı mı geri alınamaz. Onun için sosyal medyada da olsa gerçek hayatta da olsa insanın bir duruşu olmalıdır. Özellikle bu mesleği seçecek, arkadan gelen öğrencilere örnek olunmalıdır. Bu mesleğin adı kirletilmemelidir.