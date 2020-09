Soydaş: Krize artık dayanamayan ÖHO Esnafı iflasın eşiğinde

Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için ulaşım hizmetine acilen zam yapılması gerektiğini belirtti.

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, ÖHO esnafının iflasın eşiğinde olduğuna dikkat çekerek, acilen ulaşım hizmetine zam yapılması gerektiğini söyledi.



Soydaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ankara’da ulaşım ücretlerine çeşitli gerekçelerle yaklaşık 3 yıl zam yapılmaması ve ardından Eylül 2019’da yapılan zam, işletme maliyetleri çok yüksek olan sektörümüzü son dönemde yaşanan pandeminin de etkisiyle krize sokmuş ve iflasın eşiğine getirmiştir.





Türkiye’de her yıl devlet alacakları, trafik cezaları, harçlar, memur ve işçi maaşları, asgari ücret vs. enflasyon oranında güncellenirken, toplu taşıma maliyetleri hiç artmıyormuş gibi enflasyon oranında güncellenmemesi, sektörel anlamda bırakın otobüslerin yenilenmesini, mevcut araçlarımızı bile yürütülemez hale getirmiştir. Geçmiş dönemlerde her yıl güncelleme yapılmaması hem belediyeleri hem de özel sektörü önemli ölçüde zorlamıştır.



Ülkemizde tek ücretsiz hizmetin yaptırıldığı özel sektör olan özel halk otobüsleri işletmeciliği, salgının da etkisiyle önemli hasar almış ve kapasite kısıtlamasının da devam ettiği günümüzde araçlarını çalıştıramayacak noktaya gelmiştir. Bu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile kısmen ayakta kalabilen esnafımız, devlet ve belediyelerin ertelediği borçların tahakkuk ettirilmesi, kredi geri ödemeleri nedeniyle ne yapacağını bilemeyecek durumdadır.



Son ulaşım zammından bu yana, maliyetler ciddi anlamda artmış (araç yenileme, yedek parça, lastik, personel vb.) olmasına rağmen bu yükün tamamen işleticilerin üzerine bırakılması; her yıl enflasyon oranında tüm ücretlerin güncellendiği ülkemizde ulaşım ücretlerinin neden güncellenmediğini anlayamamaktayız. Bu sektörün hizmet sunmak için yaptığı tüm işlemler, aldığı tüm ürünlerin fiyatları artmakta iken, günümüze oranlandığında 5 TL üzerinde olması gereken tam bilet ve uzun süredir hiç zam yapılmayan 3 TL üzerinde olması gereken indirimli bilet fiyatına rağmen neredeyse yarısına yakın bir tarife ile bu işi sürdürmek mümkün değildir.





TEFE-TÜFE’YE GÖRE DÜZENLEME OLMALI

Zam talebinde bulunmamak için çok direndik ancak artık bırakın giderleri karşılamayı, sektörümüz, otobüslere yakıt alamayacak duruma gelmiştir. Her ne kadar zam talebinde bulunmak bizim için de rahatsız edici bir durum olsa da halkımızın, kamuoyunun anlayışına sığınarak ulaşıma zam talebinde bulunuyoruz. Aslında her yıl tıpkı tüm mal ve hizmetlere, maaşlara, harçlara vs. yapıldığı gibi enflasyon veya TEFE-TÜFE ye göre düzenleme yapılmış olsa idi bizler de sürekli zam talebinde bulunmak zorunda kalmayacaktık. Değerli yolcularımızın empati yaparak olayın vehametini anlayacaklarına inancımız tamdır.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın ulaşıma zam yapmamak ve vatandaşlarımıza ilave yük getirmemek için ortaya koyduğu düşünceye saygı duyuyoruz ancak diğer tarafta da sadece bu işten geçimini sağlayan, sübvanse alamayan, yolcu gelirine dayalı çalışan ve elektronik ücret toplama sistemi ile tüm gelir ve giderlerini görebildiğimiz esnafımız zor durumda. EGO Genel Müdürlüğü işletme maliyetlerinin ne kadar arttığı incelendiğinde, özel sektörün içinde bulunduğu durum da daha net anlaşılacaktır.



Toplu taşıma, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarındandır ve kaliteli hizmet sunulması, gelir gider dengesinin sağlanması ile orantılıdır. Geriye dönük 5 yıllık verilerin incelenerek toplu taşıma ücretlerinin günümüzde ne kadar olması gerektiği tespit edilmelidir. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için ulaşım hizmetlerine acilen zam yapılmalı ve her yıl TÜİK verilerine göre güncellenmesi için karar alınmalıdır.



Önemli ölçüde artan maliyet artışları, pandemi nedeniyle devam eden kapasite kısıtlaması, ücretsiz taşıma ve gelir yoksunluğu nedeniyle zor durumda olan esnafımızın zam talebi keyfi değil, zorunluluktur. Kamuoyuna en derin saygılarımızla.”