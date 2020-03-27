Sözlerin En Güzeli Dua

Dua bizleri Rahmana yakınlaştıran bizi korumaya alan en güzel kalkandır. Bu günlerde de en çok duaya ihtiyaç duymamız gereken günlerdendir. Bizler Allah’a mümin olan kullardan olabilmek için hallerimizi, güzelleştirmek iyi ve güzel şeyleri temenni etmek Allah’a duanın en güzel örneğidir.

Bizler yaşantımızda Rabbimizle olan yakınlığımızı sağlarsak ve böylece de ömrümüzün sonuna kadar devam etmemiz gerekmektedir. Dua sözlerin en güzeli kalbimizdeki, aklımızdaki her şeyin Allah’a söylememiz tüm içtenlikle yardım beklememizdir. Dua eden kimseler saygı ve tevazu içerisinde Allah’tan istemelidir.

Zira dua insanın var oluş nedenidir. Kul duası sayesinde Allah katında değer kazanır. Kuranı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Resulüm de ki, Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?”

Dua her zaman için yapılabilse de bazı vakitlerde yapılması duanın daha çok kabul edilmesini sağlar bu her gecede duanın kabul olacağı bir saat vardır ki herhangi bir Müslüman ona rastlarda dünya ve ahirete dair Allah’tan hayır dilerse muhakkak Allah dilediğini yerine getirir.

Peygamber Efendimiz geceleyin kalkar dua ederdi. Biz insanlara vaktimizi iyi değerlendirmeyi, bereketlendirmeyi tavsiye etmiştir. Allah Resulünün gece yaptığı dualardan birini Hz Aişe şöyle anlatıyordu; Bir gece Allah Resulünü yatakta bulamadım, onu elimle yoklayarak aramaya başladım, o sırada elim tabanlarına değdi, ayaklarını dikmiş vaziyette secde halinde idi ve Allah’ım Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden sana sığınırım, sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.

Peygamber Efendimiz bizlere dua etmeyi tavsiye etmiş kendi de dua etmiştir. Duanın en güzelinin de seher vakitleri olduğunu söylemiştir. Bizlerde bu günlerimizde bolca dua edelim. Bu günleri dualarla atlatalım, yaptığımız ve yapacağımız duaların ümmeti Muhammed’e fayda sağlayacağını sadece Allah bilir. Bizlerde umut edelim sağlık çalışanlarımıza bütün hastalarımıza bu belanın ülkemizden gitmesi için hep birlikte Yüce Rabbimize Dua edelim. Allah’ın Rahmeti, bereketi ve Merhameti bütün Müslümanların üzerine olsun.