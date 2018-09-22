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Su Kesintisi 02 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 02 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 02 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 02 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 02 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  02 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

02 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Gölbaşı

 

Arıza Tarihi: 2.08.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.08.2021 20:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İÇME SUYU SEBEKE SİSTEMİ ÜZERİNDE BULUNAN VANA VE VANTUZ BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE 02.08.2021. 08:00 0208.2021 20:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR MAHALLESİ . HACIHASAN MAHALLESİ GÖKÇEHÖYÜK MAHALLESİ .HACILAR MAHALLESİ HACIMURATLI MAHALLESİ. İKİZCE MAHALLESİ. VE YAVRUCUK MAHLLESİ

Ayaş

 

Arıza Tarihi: 2.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 2.08.2021 13:00:00
Detay: Ayaş ilçesi içerisinde Enerjisa elektrik arızası nedeni ile 02.08.2021 Pazartesi günü saat 13:00'a su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hacırecep , Hacıveli , Hacımemi , Dervişimam , Emine Tevfika Ayaşlı, Ferahfaki , Şeyh Muhittin , Camiatik , Ömeroğlu, Oltan ,Başayaş,Bayram,Gökçebağ Mahalleleri

Çamlıdere

 

Arıza Tarihi: 2.08.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 2.08.2021 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi İçme Suyu Motorlarında Enerj-sa elektrik arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Yayla Mahalelsi

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 2.08.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 2.08.2021 14:30:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARI KANAL ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN DAĞITIM HATTI PVC 90 ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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