Su Kesintisi 03 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 02 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 03 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 03 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 03 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

03 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

Arıza Tarihi: 3.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.08.2021 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 300 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattındn dolayı

Etkilenen Yerler: imrahor mahallesi

Elmadağ

Arıza Tarihi: 3.08.2021 08:50:00

Tamir Tarihi: 3.08.2021 18:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.MUZAFFER EKŞİ.MH.ESERTEPE.SOKAKTA ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH

Akyurt

Arıza Tarihi: 3.08.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 3.08.2021 12:00:00

Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Karpuzlu Sokak Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanmıştır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...

Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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