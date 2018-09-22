  • BIST 1.400,950
  • Altın 484,38
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8600
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Su Kesintisi 03 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 02 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 03 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 03 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 03 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  03 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

03 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

 

Arıza Tarihi: 3.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.08.2021 19:00:00
Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 300 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattındn dolayı
Etkilenen Yerler: imrahor mahallesi

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 3.08.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 3.08.2021 18:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.MUZAFFER EKŞİ.MH.ESERTEPE.SOKAKTA ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH

Akyurt

Arıza Tarihi: 3.08.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 3.08.2021 12:00:00
Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Karpuzlu Sokak Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanmıştır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...
Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi

 

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

  •  

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?03 Ağustos 2021 Salı 09:00
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 03 Ağustos 2021 - ASKİ03 Ağustos 2021 Salı 09:00
  • Meclis'e "afet" önerisi 03 Ağustos 2021 Salı 00:45
  • Büyükşehir'den Ağaç Yardımı03 Ağustos 2021 Salı 00:20
  • Ucuz Dönere Karşı Uyardı02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
  • Başkent'ten Fidan Seferberliği02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
  • Ankara'daki Özel Yurtlar01 Ağustos 2021 Pazar 14:49
  • Ormanlarda Ohal İlan Edilmeli31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:05
  • Ankara'nın Gururu Olacak31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:49
  • Ankara'daki Özel Fen-Edebiyat Fakülteleri 2021 Yılı Ücret Listesi30 Temmuz 2021 Cuma 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti