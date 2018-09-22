Su Kesintisi 05 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 05 Ağustos 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 05 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 05 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 05 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 05 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

05 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Ayaş

Arıza Tarihi: 5.08.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2021 14:00:00

Detay: Ayaş Hacımemi mahallesi İçerisinde bulunan İçme Suyu Su deposunda yapılacak olan BY-PAS Çalışması nedeni ile Depodan vanaların kapatılması sonucu su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş, Hacımemi,Dervişimam,Emine Tevfika Ayaşlı mahalle, Ferahfaki ,Şeymuhittin, Camiatik ve Ömeroğlu Mahalleleri.

Keçiören

Arıza Tarihi: 5.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2021 11:00:00

Detay: Sancaktepe mahallesi 1610 sokak içerisinde Keçiören Belediyesi çalışması esnasında Ana iletim borumuza zarar verilmiş olup Arızaya müdahale amacı ile su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Sancaktepe mahallesi

Çankaya

Arıza Tarihi: 5.08.2021 05:30:00

Tamir Tarihi: 5.08.2021 12:00:00

Detay: Ön Cebeci Mahallesi Kıbrıs caddesi ile Samur sokak köşesinde ani oluşan şebeke hattı içme suyu arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ön Cebeci Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Topraklık Mahallesi, İleri Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Fakülteler Mahallesi ve civarı

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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