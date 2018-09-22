Su Kesintisi 1 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Aralık 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.12.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2020 16:00:00
Detay: Gökçehüyük Mahallesi Haymana Yolu üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile 01/12/2020 Salı günü 16:00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Gökçehöyük Mahallesi,Yavrucuk Mahallesi,İkizce Mahallesi,Hacımuratlı Mahallesi
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.12.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2020 12:00:00
Detay: Etimesgut İlçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi Ahimesut Bulvarı No:9 önünde, içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi
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