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Su Kesintisi 1 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.10.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 1.10.2020 12:00:00
Detay: Altındağ/ Başpınar mahallesi 1193 sokak içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Başpınar mahallesi

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2020 21:00:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA BAĞLANTI YAPILMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK,BEYTEPE,BAŞAĞAÇ,BEYTEPE,CUMHURİYET,GAZİPAŞA,HACIKARA,İSTİKLAL,KURTULUŞ,RÜSTEMPAŞA,ZAFER MAHALLELERİ

 

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