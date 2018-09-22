Su Kesintisi 1 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.10.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 1.10.2020 12:00:00
Detay: Altındağ/ Başpınar mahallesi 1193 sokak içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Başpınar mahallesi
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2020 21:00:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA BAĞLANTI YAPILMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK,BEYTEPE,BAŞAĞAÇ,BEYTEPE,CUMHURİYET,GAZİPAŞA,HACIKARA,İSTİKLAL,KURTULUŞ,RÜSTEMPAŞA,ZAFER MAHALLELERİ
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