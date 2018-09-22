Su Kesintisi 1 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Mart 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.03.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜME EVLERİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BAĞLANTISI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR .
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BATÇA KÜMEEVLERİ VE BİR KISMI
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