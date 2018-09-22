Su Kesintisi 10 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.08.2020 09:35:00
Tamir Tarihi: 10.08.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ OLTAN MAHALLESİ ÇİFTLİK CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN 160 LIK İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE DEPODAN VANALAR KAPATILDI
Etkilenen Yerler: AYAŞ OLTAN MAHALESİ TAMAMI
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.08.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ : SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 10.08.2020 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 10.08.2020:12:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: Cumhiriyet mahallesi Turan caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENECEK YERLER: cumhuriyet mahallesi yeni mahalle zafer mahalles ibir kısmı
Etkilenen Yerler: cumhuriyet mahallesi zafer mahallesi yeni mahalle bir kısmı
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.08.2020 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Mahallesi, Sadrazam Sokak içinde A.B.B. Fen İşleri tarafından yol çalışmaları sırasında oluşan 225"lik PVC içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesinin bir kısmı etkilenecektir.
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