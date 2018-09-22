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Su Kesintisi 10 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.04.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.04.2020 11:00:00
Detay: KIZILAY MAH.KUMRULAR SOK. İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI.
Etkilenen Yerler: KUMRULAR CAD.MİLLİ MUDAFA CAD.NECATİ BEY CADDESİ.GENÇLİK CADDESİ.

 

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