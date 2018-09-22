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Su Kesintisi 11 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.08.2020 02:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2020 13:00:00
Detay: ANA BORU HATDINDA OLUSAN ARIZA NEDENİYLE SU VERİLEMİYECEK
Etkilenen Yerler: TEMELLİ İSTİKLAL MAHALLESİ VE CİVARI

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.08.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 11.08.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Mutlu mahallesi 733/1 sokak içinde Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Mutlu mahallesi 'nin üst kotları ile Genaral zeki doğan mahallesi'nin bir kısmı

 

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