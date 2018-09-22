Su Kesintisi 12 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.08.2020 15:25:00
Tamir Tarihi: 11.08.2020 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi serpmeler köy girişinde Q160 lık hdpe boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Kusunlar mahallesi
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.08.2020 08:15:00
Tamir Tarihi: 12.08.2020 13:15:00
Detay: Nallıhan İlçesi 100. Yıl Mahallesi Bağlar Caddesi'nde Kanalizasyon Altyapı İmalatı Yapan Yüklenici Firma Tarafından Çalışma Esnasında PVC Ø90 mm Dağıtım Şebeke Hattına Zarar Verilmiş Olup, Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: 100. Yıl Mh. ve Fatih Mh. (Tamamı) - Hacıbey Mh. ve Nasuhpaşa Mh. (Bir Kısmı)
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.08.2020 14:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Keskin Sokak ile Kayıkçı Sokak köşede yapılan Kanalizasyon arızası nedeniyle, 110'luk PVC içşebeke hattının suyu kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Yeniay, Kayıkçı, Keskin, Eser sokakları etkilenecektir.
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