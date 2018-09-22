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Su Kesintisi 12 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 12 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 12 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

12 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ÇUBUK su kesintisi

Arıza Tarihi: 12.06.2019 10:15:00
Tamir Tarihi: 12.06.2019 19:00:00
Detay: yeni hat bağlantısı yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Bala afşar mah

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