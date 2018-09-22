Su Kesintisi 13 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.08.2020 14:00:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARAR DAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ VE ZAFER MAHALLESİ Bİ KISMI
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.08.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2020 13:00:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ SIIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PSW11 POMPA İSTASYONUNDA 14.08.2020 TARİHİNDE POMPADAKİ DEBİNİN YETERSİZ OLMASINDAN DOLAYI DAHA YÜKSEK DEBİLİ POMPA MONTAJI YAPILACAĞINDAN 00:00 İLE 10:00 ARASINDA GÖLBAŞI GENELİNDE, 00:00 İLE 13:00 ARASINDADA TULUNTAŞ,İNCEK,TAŞPINAR,KIZILCAŞAR,KOPARAN VE TEKYAPI MEVKİİLERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI GENELİ
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.08.2020 15:30:00
Tamir Tarihi: 12.08.2020 17:00:00
Detay: PLANSIZ : SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.08.2020 15:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 12.08.2020 17:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: zafer mahallesi Nasrettin hoca caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır ETKİLENECEK YERLER: zafer mahallesi bir bölümü
Etkilenen Yerler: zafer mahallesi bir bölümü
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.08.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.08.2020 16:00:00
Detay: Büyükesat mahallesi Çayhane Sokak içerisinde yapılacak içme suyu iletim hattı çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Uğur Mumcu Caddesi, Uğur Mumcu Sokak ve Çayhane Sokak
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.08.2020 08:20:00
Tamir Tarihi: 13.08.2020 12:00:00
Detay: Aydınlıkevler Mah Çevreli Cad ile Gar Sokak kesişimindeki şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler Mahallesinin bir kısmı
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