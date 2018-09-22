Su Kesintisi 13 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 13 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 13 Ekim 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 13.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi
- ETİMESGUT su kesintisi
Arıza Tarihi: 13.10.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.10.2019 14:00:00
Detay: Yeşiloava Mahallesi Otoban Köprü altında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Eryaman Köyiçi, Optimum AVM, Yeşilova Mahallesi, Aile Yaşam Merkezi, Tercih Mağazası
- YENİMAHALLE su kesintisi
Arıza Tarihi: 13.10.2019 09:35:00
Tamir Tarihi: 13.10.2019 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE YAKACIK MAHALLESİ 3585 CD İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SOLAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: AKSA YAPI KOPARATİFLERİ VE BİZİM YÖRE SİTESİN BİR KISMI
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 13.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.10.2019 13:00:00
Detay: Arıza çalışması
Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL KÖYÜ:ÜST MEVKİLERİ ve SERPMELER MAHALLESİ
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