Su Kesintisi 13 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 13 Haziran 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 13 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

13 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 13.06.2019 02:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2019 13:00:00

Detay: P-3 Pompa istasyonunda yapılan onarım çalışması ekiplerimizin özverili ve çok hızlı bir şekilde çalışmasından dolayı gece saat 02:45'de tamamlanmıştır. Su kesinti durumu oluşmadan tekrardan su verilmeye devam edilmektedir.

Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ TAMAMI

ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 13.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2019 13:00:00

Detay: Eryaman Güzelkent mahallesi 7. cadde içi 200lük boru arızası ve deplase çalışması sebebi ile su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Güzelkent mahallesi

ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 13.06.2019 10:30:00

Tamir Tarihi: 13.06.2019 16:20:00

Detay: Feridunçelik mah depo 54 teki çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Feridunçelik mah Başpınar mah

ÇUBUK su kesintisi

Arıza Tarihi: 13.06.2019 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2019 15:00:00

Detay: ÇUBUK YENİCE MAHALLESİNDE ANA ŞEBEKE HATTINDA ARIZA OLMASI SEBEBİYLE SULAR KESİLMİSDİR

Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİNİN TAMAMI

ÇAMLIDERE su kesintisi

Arıza Tarihi: 13.06.2019 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2019 15:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi,Yahyalar Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır

Etkilenen Yerler: YAHYALAR MAHALLESİ

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