Su Kesintisi 13 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 13 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 13 Kasım 2019 Çarşambagünü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KAZAN
Arıza Tarihi: 13.11.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.11.2019 13:00:00
Detay: Kahraman kazan Fatih Mahallesi Turgut Özal bulvarında 110 luk İçme suyu şebeke hattında su arızası vardır
Etkilenen Yerler: etkilenen yerler Turgut Özal bulvarı ve bağlı cadde ve sokaklar Tahmini iş bitimi saat:13:00
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