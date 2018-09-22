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Su Kesintisi 14 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi 14 Kasım 2019 Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 14 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 14 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 14 Kasım 2019 Çarşambagünü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

14 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN

    Arıza Tarihi: 14.11.2019 09:40:00
    Tamir Tarihi: 14.11.2019 14:00:00
    Detay: KARAKAYA MAHALLESİ BAĞLUM BULVARI İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
    Etkilenen Yerler: KARAKAYA

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 14.11.2019 10:40:00
    Tamir Tarihi: 14.11.2019 14:40:00
    Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesindeki şebeke arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.
    Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin Bir Kısmı

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 16.11.2019 09:00:00
    Tamir Tarihi: 17.11.2019 00:00:00
    Detay: Aydınlar mahallesi Dikmen caddesi 288 ve 290 nolu binaların önünde ana iletim hattı vana çalışması sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.
    Etkilenen Yerler: Osman Temiz, İlker, Naci Çakır, Karapınar, Akpınar, Gökkuşağı, Kırkkonaklar, Oran, Birlik, Hilal mahallelerinin geneli; Şehit Cengiz Karaca ve Ata mahallelerinin üst kotları

  • KEÇİÖREN

    Arıza Tarihi: 14.11.2019 10:30:00
    Tamir Tarihi: 14.11.2019 14:00:00
    Detay: AŞAĞI EĞLENCE MAHALLESİ KARLIOVA SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
    Etkilenen Yerler: AŞAĞI EĞLENCE - ETLİK

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 14.11.2019 10:00:00
    Tamir Tarihi: 14.11.2019 14:00:00
    Detay: ÇANKAYA İLÇESİ, İLKBAHAR MAHALLESİ ANİ OLUŞAN BİR ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİ YAPILMIŞTIR
    Etkilenen Yerler: 609 SOKAK, 610 SOKAK ,GALİP ERDEM CADDESİ ve CİVARI

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