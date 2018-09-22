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Su Kesintisi 14 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.01.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 14.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi kurtuluş mahallesi Atatürk caddesinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: kurtuluş mahallesi fatih mahallesi zafer mahallesi cumhuriyet mahallesi

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