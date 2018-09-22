Su Kesintisi 14 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.02.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 14.02.2020 12:20:00
Detay: ALACAATLI MAHALLESİ KÜMEEVLERİ (KÖY İÇİ) ARAS KARGO YAKININDA YAPILACAK OLAN ARIZA ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR BİLGİNİZE
Etkilenen Yerler: ALACAATLI MAHALLESİ KÜMEEVLERİ (ALACAATLI KÖYÜ TAMAMI)
GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.02.2020 09:35:00
Tamir Tarihi: 14.02.2020 12:00:00
Detay: 300'LÜK ASBEST BORU ARIZASI
Etkilenen Yerler: AŞAĞI ,EMİRLER,YENİ,YUKARI.
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