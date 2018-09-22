Su Kesintisi 15 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

15 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AYAŞ

Arıza Tarihi: 15.10.2021 09:40:00

Tamir Tarihi: 15.10.2021 11:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Hocasinan Mahallesi Cumhuryet meydanı içerisinde Su İnşaat Diresi Başkanlığına bağlı ( METSAL İNŞ.) Tarafından yapılan içme suyu ana iletim hattı imalatı esnasında 40' lik içme suyu iletim hattı borularına zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Cuma ve Mahkeme Mahalleleri

KALECİK

Arıza Tarihi: 14.10.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.10.2021 14:30:00

Detay: Halit Cevri Aslangil Mahallesi 42.Sokak üzerinde firma tarafından kanal çalışmaları esnasında Q63 lık PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 14:30 kadar su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi Bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 15.10.2021 08:45:00

Tamir Tarihi: 15.10.2021 15:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Yavrucuk Mahallesi Haymana yolu üzerinde Ø280'lik PE borudaki arıza nedeniyle 15/10/2021 saat 08:45 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yavrucuk Mah, Hacımuratlı Mah, İkizce Mah. ve Gökçehöyük Mah. ile Çalıkuşu ve Sevgi Çiçeği Siteleri.

POLATLI

Arıza Tarihi: 15.10.2021 10:45:00

Tamir Tarihi: 15.10.2021 14:30:00

Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ KAŞIKÇI SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ).

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR KISMI

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

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