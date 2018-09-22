  • BIST 93.875
  • Altın 281,248
  • Dolar 5,8908
  • Euro 6,5082
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Su Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 16 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

16 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 16.10.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 14:00:00
Detay: HAYMANA YOLU ÜZERİ GÖKÇÖYÜK MAH ÇİKİŞİ SU ARIZA
Etkilenen Yerler: GÖKÇÖYÜK MAH , İKİZCE MAH

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 16.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 13:00:00
Detay: BADEMLİK BÖLÜNMEZ SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: UYANIŞ MAHALLESİ BADEMLİK MAHALLESİ

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 16.10.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 13:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ GÜNİZ SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARŞIYAKA - KARAKAYA

  • AKYURT su kesintisi

Arıza Tarihi: 16.10.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 15:00:00
Detay: KANAL ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORU PATLADIĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT ATATÜRK MH VE ÇEVRESİ

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 16.10.2019 07:30:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 10:30:00
Detay: KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ GAZİ ÖMER CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN BİR ARIZADAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: GAZİ ÖMER CADDESİ,CENGİZ TOPEL SOKAK VE ALT KOTLARI

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 637 terörist etkisiz hale getirildi16 Ekim 2019 Çarşamba 09:05
  • PKK Türkmen köylerine çöktü16 Ekim 2019 Çarşamba 09:00
  • Elektrik Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ16 Ekim 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - ASKİ16 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
  • Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!15 Ekim 2019 Salı 19:48
  • YPG/PKK yine sivillere saldırdı: 6 şehit 15 yaralı15 Ekim 2019 Salı 19:33
  • Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı15 Ekim 2019 Salı 19:30
  • UEFA'dan 'asker selamı' soruşturması15 Ekim 2019 Salı 19:23
  • Barış Pınarı Harekatı'nda 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Ekim 2019 Salı 16:56
  • PKK ve DEAŞ'a ağır darbe15 Ekim 2019 Salı 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti