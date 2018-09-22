Su Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 16 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.10.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 14:00:00
Detay: HAYMANA YOLU ÜZERİ GÖKÇÖYÜK MAH ÇİKİŞİ SU ARIZA
Etkilenen Yerler: GÖKÇÖYÜK MAH , İKİZCE MAH
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 13:00:00
Detay: BADEMLİK BÖLÜNMEZ SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: UYANIŞ MAHALLESİ BADEMLİK MAHALLESİ
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.10.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 13:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ GÜNİZ SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARŞIYAKA - KARAKAYA
- AKYURT su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.10.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 15:00:00
Detay: KANAL ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORU PATLADIĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT ATATÜRK MH VE ÇEVRESİ
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.10.2019 07:30:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 10:30:00
Detay: KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ GAZİ ÖMER CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN BİR ARIZADAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: GAZİ ÖMER CADDESİ,CENGİZ TOPEL SOKAK VE ALT KOTLARI
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