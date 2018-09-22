Su Kesintisi 16 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Eylül 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 16.09.2020 17:00:00
Detay: KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ ABONE BAĞLANTISI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ,BEYTEPE MAHALLESİ,RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ Bİ KISMI
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 17.09.2020 22:00:00
Detay: Keçiören ilçesi Bağlum mahallesin de yeni döşenen Q700 mm çapındaki ductil iletim hattına, Bağlum bulvarı üzerinde bulunan Q250 mm çapındaki ductil içme suyu hattına 2 adet bağlantı yapılacaktır. 17.09.2020 perşembe günü saat 08:00 - 22:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Kanuni - Atapark - Ufuktepe mahallelerinin bir kısmı
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 16.09.2020 11:30:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 16.09.2020 08:30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ:04. 16.09.2020 11:30 ARIZA DETAY: POLATLI İLÇESİ: YENİ MAHALLE BOZKURT CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN SU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE BİR KISMI CUMHURİYET MAHALLESİ BİR KISMI
KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.09.2020 01:00:00
Tamir Tarihi: 17.09.2020 06:00:00
Detay: Kurumumuz Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kahramankazan İlçesi DY2/2 Alt Kat 2. Kademe 5000m3 lük su deposu önü içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Ø700’lük ve Ø1000’lik çelik boruların mevcut 5000m3 lük DY2 deposuna bağlantı çalışması yapılacaktır. Bu nedenle 17.09.2020 Perşembe günü saat 01.00- 06.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır,
Etkilenen Yerler: Atatürk, Kayı, Satıkadın, Çimşit, Emirgazi, Yazıbeyli, Alpagut, Kumpınar, Orhaniye, Günbaşı, Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman Mahalleleri tamamı ve Karalar, Fatih Mahalleri alt kotlar etkilenecektir.
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.09.2020 13:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Atakent mah şehit celal işen cad ile 800 cad köşesindeki q 150,lik şebeke arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Atakent mah geneli ve çevresi
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 16.09.2020 14:00:00
Detay: AKYURT KALABA MAHALLESİ 9.NOLU SOKAKTA ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER: KALABA MAHALLESİ
Etkilenen Yerler: AKYURT KALABA MAHALLESİ
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.